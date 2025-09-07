El comercio de Cangas prepara este planazo: feria del stock y desfile de moda local bajo las estrellas

Desfile de moda local y descuentos para cerrar el verano. Es el "planazo" que está preparando la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (Apesa) para los días 12 y 13 de septiembre.

El viernes 12 tendrá lugar una nueva edición de "Moda bajo las estrellas", un desfile muy especial en el que se muestran los artículos a la venta en el comercio local. En esta ocasión, saldrán a desfile prendas de Elephant Asturiana Fashion, Mimitos Cangas, Moda Infantil Adela, Osetes mundo infantil, Principessa Moda Complementos y Tornadijo, así como "una exhibición de belleza a cargo de Jacobo Barbero Shop". Este singular desfile será el viernes a partir de las 20:00 horas en "El Cruce".

Además, Apesa informa que "del 8 al 20 de septiembre, por compras superiores a 50 euros en los establecimientos participantes" se entrará en el sorteo de una maleta de viaje donada por el banco Sabadell y de vales de 30 euros para gastar en los establecimientos asociados.

Descuentos "irresistibles"

No es la única novedad con la que Apesa quiere poner fin al verano, ya que el sábado 13, en el patio del Ayuntamiento, tendrá lugar la segunda edición de la Feria del stock. Las tiendas que han confirmado su participación son Elephant, Mimitos, Osetes, Principessa, Tornadijo, CRA Moda, Moda infantil Adela y Mercería y telas Luiña. Los participantes prometen "descuentos irresistibles".

El programa comenzará a las 11:00 horas. De 11:00 a 14:00 habrá una demostración y un taller de cerámica a cargo de Verónica Rodríguez, artesana de Llamas del Mouro. Además, de 12:30 a 14:00 horas tendrá lugar una sesión vermú con Rechumada. La actividad se retoma a las 16:00 horas con un taller de bordado impartido por Diana Tejón de Mercería y Telas Luiña. En este caso es necesario inscribirse. De 17:30 a 20:00 horas habrá pintacaras y globoflexia con Faty Party. La actividad se clausura a las 20:00 horas.