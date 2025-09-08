El Acebo vive hoy su día grande: así será la especial cita que abrirá el Año Santo
"Que este día nos inspire a seguir cuidando de nuestra tierra y de lo que nos hace únicos", señala el alcalde de Cangas del Narcea
El santuario de Nuestra Señora de El Acebo vivirá hoy una jornada especial. No solo es el día grande en honor a la querida Virgen canguesa, sino que se inaugura su año santo, coincidiendo con el 450.º aniversario del primer milagro conocido, el 8 de septiembre de 1575. Cientos de romeros se darán cita en este enclave, muy querido y que corrió serio peligro el pasado agosto en los graves incendios que asolaron el Suroccidente de Asturias.
La misa central será a las 13:30 horas y estará presidida por el obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, que es natural del concejo cangués. Él será el encargado de realizar el rito de apertura del año santo antes del inicio de la misa, que se simbolizará al abrir la puerta trasera de la iglesia por la que entrarán los curas en procesión para oficiar los actos religiosos. Además de esta ceremonia, habrá misas a las 11:00, las 12:00 y las 17:00 horas.
En la celebración, que también será la puesta de largo de las obras de remodelación del santuario, no faltará la música a cargo de las bandas "Son d'arriba" y "El Filandón", así como la coral polifónica de Cangas del Narcea. Por la tarde, actuará "De Rumba" y "Sandra y su acordeón".
El alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, usó una antigua imagen del acebo para felicitar hoy a sus vecinos el Día de Asturias. "Hoy, 8 de septiembre, celebramos nuestra historia, tradiciones y raíces, desde Covadonga hasta el Santuario del Acebo, símbolos de fe y unión del pueblo asturiano. Como decía Jovellanos: La patria no es el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra. Una reflexión muy profunda, que nos recuerda que Asturias no solo es pasado, sino también presente y futuro construido con esfuerzo y orgullo". El primer edil de Cangas, desea que "este día nos inspire a seguir cuidando de nuestra tierra y de lo que nos hace únicos"
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!