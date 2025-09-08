El Acebo vive hoy su día grande: así será la especial cita que abrirá el Año Santo

El santuario de Nuestra Señora de El Acebo vivirá hoy una jornada especial. No solo es el día grande en honor a la querida Virgen canguesa, sino que se inaugura su año santo, coincidiendo con el 450.º aniversario del primer milagro conocido, el 8 de septiembre de 1575. Cientos de romeros se darán cita en este enclave, muy querido y que corrió serio peligro el pasado agosto en los graves incendios que asolaron el Suroccidente de Asturias.

La misa central será a las 13:30 horas y estará presidida por el obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, que es natural del concejo cangués. Él será el encargado de realizar el rito de apertura del año santo antes del inicio de la misa, que se simbolizará al abrir la puerta trasera de la iglesia por la que entrarán los curas en procesión para oficiar los actos religiosos. Además de esta ceremonia, habrá misas a las 11:00, las 12:00 y las 17:00 horas.

En la celebración, que también será la puesta de largo de las obras de remodelación del santuario, no faltará la música a cargo de las bandas "Son d'arriba" y "El Filandón", así como la coral polifónica de Cangas del Narcea. Por la tarde, actuará "De Rumba" y "Sandra y su acordeón".

El alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, usó una antigua imagen del acebo para felicitar hoy a sus vecinos el Día de Asturias. "Hoy, 8 de septiembre, celebramos nuestra historia, tradiciones y raíces, desde Covadonga hasta el Santuario del Acebo, símbolos de fe y unión del pueblo asturiano. Como decía Jovellanos: La patria no es el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra. Una reflexión muy profunda, que nos recuerda que Asturias no solo es pasado, sino también presente y futuro construido con esfuerzo y orgullo". El primer edil de Cangas, desea que "este día nos inspire a seguir cuidando de nuestra tierra y de lo que nos hace únicos"