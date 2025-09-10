El aplauso de Úrsula von der Leyen a los bomberos griegos que aplacaron el fuego en Genestoso

El pueblo de Genestoso (Cangas del Narcea) tuvo su cuota de protagonismo este miércoles en Bruselas (Bélgica) en el debate sobre el estado de la Unión Europea (UE) de la mano de su presidenta, Ursula Von der Leyen. Ésta recordó los devastadores incendios de agosto en todo el continente y en el afán de demostrar la fortaleza de una Europa unida puso de ejemplo la movilización de más de 20 bomberos griegos para trabajar «codo con codo con sus colegas españoles». Y añadió: «Cuando el fuego irrumpió en Asturias, España pidió el apoyo de la UE y Grecia contestó a la llamada. Cuando las llamas llegaban cerca del pueblo de Genestoso, lucharon día y noche para contener el infierno. Y al final, juntos, vencieron al fuego y el pueblo se salvó».

Ursula von der Leyen, en el debate, en Bruselas. / RONALD WITTEK

Entre el público que asistió al debate estuvo Nikolaos Paisios, jefe del equipo de bomberos que actuó en Asturias, para quien Von del Leyen pidió un aplauso: «Su coraje nos inspira a todos» . En total, fueron 760 bomberos «valientes europeos» los que se movilizaron por el continente para colaborar contra el fuego.

A Paisios tuvo oportunidad de saludar en persona el eurodiputado asturiano Jonás Fernández. «Como afirmó Von der Leyen, Europa es una espacio de solidaridad y apoyo mutuo. Aún a pesar de todos los problemas que marcan el presente de los europeos, ejemplos como el de la Guardia Forestal Griega sirviendo en Asturias, en Genestoso, nos recuerdan y nos reafirman en el compromiso europeísta de todos los asturianos», señaló el eurodiputado socialista. «Ha sido un honor agradecer su trabajo al Teniente Nikolaos Paisios esta mañana en el pleno del parlamento tras el debate sobre el estado de la UE».

Jonás Fernández, a la derecha, junto al teniente griego Nikolaos Paisios. / Lne

El equipo griego se incorporó a trabajar contra el fuego en Cangas del Narcea el 22 de agosto, cuando el concejo lleva una semana asolado por los incendios junto al resto del Suroccidente. Su colaboración fue muy importante y crucial para mantener a raya las llamas en torno a Genestoso, uno de los pueblos más afectados. Se alojaron en el colegio Alejandro Casona, en pleno centro de Cangas, habilitado con literas para darles cobijo.

Bomberos del SEPA, griegos y de la UME en el incendio de Genestoso. / Principado de Asturias

Los 23 profesionales se fueron de Asturias el 26 de agosto. En el aeropuerto fueron despedidos por la vicepresidenta, Gimena Llamedo, y otros bomberos de la región.