Emocionado homenaje en Genestoso: los escolares de Cangas agradecen el trabajo de los equipos que apagaron los fuegos

"La memoria arde, pero también florece. Intentaremos, con gratitud y con vuestra ayuda, que estos montes vuelvan a florecer, que el paisaje vuelva a ser refugio y que la vida vuelva a brotar". Es el mensaje de esperanza que ayer expresaron los alumnos del Colegio Rural Agrupado (CRA) Río Cibea en Genestoso, la localidad de Cangas del Narcea que durante más días sufrió el envite de las llamas. Fue el lugar elegido por el centro para empezar el curso con un emotivo homenaje a los vecinos y los profesionales que colaboraron en la extinción de las llamas.

Antes de que los virulentos incendios provocasen el caos en Cangas, el equipo docente del Río Cibea, el más próximo a la zona de Genestoso, había pensado dedicar este curso 2025-2026 al proyecto "Sembrando Pensamientos". Su objetivo no es otro que fomentar la conciencia medioambiental, la cooperación y la identidad rural del alumnado. Así que la dirección del centro, que cuenta con cuatro alumnos de Genestoso, consideró que esta jornada de convivencia encajaba como anillo al dedo en su proyecto, al combinar "educación ambiental, participación ciudadana y apoyo emocional a la comunidad".

Resiliencia vecinal

Los treinta y tres escolares del Río Cibea entregaron diplomas de agradecimiento a los bomberos, a la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales, a la cooperativa forestal Valledor, al Ayuntamiento de Cangas, así como a las asociaciones de cazadores y vecinos para darles las gracias por su "compromiso desinteresado y la valentía demostrada durante la extinción del incendio". La dirección del centro se muestra convencida de que, aunque el pueblo aún enfrenta riesgos y tareas pendientes de recuperación, actividades como la de ayer "contribuyen a fortalecer la resiliencia de los vecinos y de los más jóvenes, fomentado la cooperación, el cuidado del medio ambiente y la esperanza de futuro en Genestoso".

Esa esperanza quedó representada en una simbólica plantación de pensamientos, las flores llamadas a reverdecer Genestoso. "Ayer lo vimos verde esperanza, hoy lo vemos negro tristeza, pero mañana, juntos y unidos, lo veremos florecer", es uno de los mensajes escritos por los niños en los tiestos con semillas de pensamiento que ayer repartieron por el pueblo. Esta idea quedó expresada en un cuento titulado "El valle que volvió a florecer" y con cuya lectura comenzó este emotivo acto.

"Salió todo muy bien y hubo mucha emoción por parte de los vecinos, que hasta leyeron un discruso de agradecimiento", resume la docente Sandra Flórez de esta especial jornada de inicio de curso. Allí, ante el paisaje quemado, los pequeños del Río Cibea llevaron un mensaje de esperanza y leyeron su juramento: "Yo, guardián del valle del Cibea, juro cuidar de mi tierra, de los ríos que nos dan agua y de los montes que nos dan aire, sombra y alimento. Prometo proteger a los animales, plantar y cuidar de los árboles y no pemritir que el fuego, la basura o el olvido destruyan nuestro hogar. Seré valiente para decir ¡no! cuando alguien dañe la naturaleza y seré generoso compartiendo esperanza para que el valle vuelva a florecer siempre".