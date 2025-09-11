Los amantes de los caballos tienen una cita en Cangas este fin de semana: llega Ecunarcea con más de un centenar de animales

Más de un centenar de animales procedentes de casi setenta ganaderías participan este fin de semana en Cangas del Narcea en el Concurso Morfológico Ecuestre "Ecunarcea, se celebrará en el recinto ferial de La Imera. "Ecunarcea se ha convertido en todo un referente regional, pues un año más decidirá el Campeonato Morfológico de Caballos Pura Raza Española y Cruzados, que organiza la Asociación Ecuestre Equasturias", señaló el edil de Ganadería, Ángel Menéndez, en la presentación del evento.

Esta cita ecuestre de referencia reunirá exactamente 115 animales de 66 ganaderías, de las que 64 son asturianas y dos de la vecina provincia de León. Cabe añadir que la participación local es elevada, pues son 22 las ganaderías de Cangas del Narcea inscritas en este evento. Los animales sumarán la puntuación obtenida en Cangas a la que recibieron previamente en los certámenes celebrados en Tineo, Belmonte de Miranda, Piloña, Laviana y Mieres.

El programa

El recinto ferial de La Imera abrirá sus puertas la tarde del viernes 12 para la entrada de animales, si bien las calificaciones no comenzarán hasta el sábado 13. "Las calificaciones se abrirán con la categoría de cruzado y, por la tarde, será el turno de pura raza española", precisa el consistorio. Además, durante todo el día habrá puestos de venta y por la tarde se dispondrá de servicio de ludotecta para los más pequeños.

La jornada del sábado concluirá con la entrega de los galardones a los ejemplares de Pura Raza Española y Cruzados vencedores del Campeonato Morfológico de Asturias, Equasturias. La entrega de premios dará paso al espectáculo ecuestre a cargo del maestro de volteo cosaco Florin Harabor.

La jornada del domingo comenzará a las 9:30 horas con las calificaciones de los ponis y los ejemplares de pura raza árabe. A continuación, a las 10:15 horas, llegará un momento especial con la entrega del galardón al mejor animal de Ecunarcea 2025.

Domingo Detrás

El día 14, Ecunarcea coincide con la celebración del "Domingo Detrás", una fiesta que constituye un guiño a la tradición vaqueira del concejo. Los vaqueiros celebraban históricamente a la fiesta del Acebo el primer domingo detrás del gran día, un momento en que aprovechaban para subir con los animales a bendecir. Pues bien, para unir ambas citas, el Ayuntamiento ha dispuesto que la ruta ecuestre de este año sea al Alto del Acebo.

"Este año el paseo de los animales participantes será una ruta hasta el Alto del Acebo, donde se celebra el Domingo Detrás. Con ello pretendemos dar visibilidad a los ejemplares más allá de la competición y disfrutar de una jornada de hermanamiento con otra de las grandes citas del calendario cangués que rinde tributo a la ganadería y la tradición", concluye Menéndez, arropado por el alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, y otros concejales de la corporación.