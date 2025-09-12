El Acebo vive una nueva jornada festiva con la celebración del “Domingo Detrás”: incluye recreación vaqueira y una feria ganadera

El “Domingo Detrás” regresa al Alto del Acebo este domingo. La recreación de los vaqueiros en su llegada al Acebo, también conocida como “Domingo de ofrendas”, se recuperó el año pasado con el fin de poner en valor la tradición vaqueira del concejo.

Tras su éxito, en esta edición se ha apostado por reforzar el programa añadiendo una feria ganadera que tendrá lugar bajo la Cruz de la Tona. Comenzará a las 10.00 horas y se extenderá hasta las 14.00 horas, pudiendo participar todos los ganaderos interesados. Además, este año se contará con la colaboración de los caballos que participan en el certamen Ecunarcea, que se sumarán a la recreación de la llegada de los vaqueiros al Acebo.

Tania Rodríguez con el cartel de la celebración. / R. D. Á.

“El pueblo vaqueiro siempre tuvo una gran devoción hacia la Virgen del Acebo, pero debido a la separación practicada en los ritos eclesiásticos hasta 1844, los vaqueiros se vieron obligados a celebrar el primer domingo detrás del día 8, día del Acebo”, recordó la edil de Cultura, Tania Rodríguez.

En el santuario tendrá lugar la celebración de la misa y la procesión, a las 13:30 horas. Después, se celebrará la subasta de los productos del tradicional ramo que los vaqueiros ofrecían a la Virgen.

Tampoco faltarán las meriendas populares y la música tradicional, que correrá a cargo de los grupos “Son d’ Arriba”, Banda de Gaitas de Cangas del Narcea, “Perendengue”, “La Corte de Enverniego”, “Sulabarda” y “Bandina Los Eólicos”.

“La propuesta fue muy bien acogida por los ganaderos de la zona, que se volcaron con la organización de la feria. Sucedió lo mismo con los participantes en el concurso ecuestre, que no dudaron en sumarse con sus caballos. El objetivo de esta cita es seguir creciendo con el apoyo de todos los vecinos y colectivos”, destacó Rodríguez.