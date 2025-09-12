Un fruto de piel fina, sabroso y sin apenas pepitas, el ganador de la Fiesta del Tomate de Cangas del Narcea
Fernando González logra el primer premio de un festival "muy bonito" que llama mucho la atención
Fernando González no oculta que no se esperaba el premio. El ganador de la XIV Fiesta del Tomate que organiza el restaurante Blanco en Cangas del Narcea tiene 29 años y es, junto a su familia, un fiel productor de tomates en la villa canguesa. Su huerta está cerca del hospital. La pericia en el cuidado "no está en ninguna parte (ríe), no hay más secreto que cuidar las tomateras y hacer lo que hacía tu abuelo o padre". Cuenta Fernando González que es su padre, Milo, el que tiene más mérito. Sin embargo, fue él quien quiso presentarse al certamen, que este año cumplió 14 ediciones.
Los tomates de la casa, llamada Casa Fariñas, son "de piel fina, con pocas pepitas y muy sabroso", dice el ganador. "Había muy buenos tomates", destaca Fernando González. Algo que confirma el organizador, José Blanco. El hostelero advierte de la calidad del fruto. "Esta año había mucha calidad y fue difícil decidir", destaca y cuenta cuánto pesó el tomate más grande: 1,333 kilos.
El buen ambiente que trae este festival hace pensar a los organizadores en un evento mayor que tal vez, dice Ron, podría ser el Festival del Tomate de Asturias. De momento es solo una apuesta. Pero lo que se vivió el pasado miércoles por la tarde y noche en Cangas de Narcea fue "muy bonito". "El desarrollo de la fiesta en sí, la exhibición de los tomates, el jurado... estamos encantados", dice Ron.
Subasta a favor de "Tous pa tous"
Este año, como pasó en la edición de 2024, se subastaron los tomates de los finalistas con fines sociales. En total, se recaudaron 600 euros que irán a parar a la asociación "Tous para tous". En la Fiesta del Tomate participaron 58 huertas de Cangas del Narcea, Ibias, Tineo y Mieres.
