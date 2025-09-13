Un desfile de moda y una feria del stock animan las compras en el comercio local de Cangas del Narcea: "Contamos con un público que responde muy bien a todo lo que organizamos"

El patio del Ayuntamiento de Cangas del Narcea se ha convertido este sábado en el epicentro comercial de la villa con la feria del stock “Gangas del Narcea” en la que participan ocho tiendas de moda locales. Se trata de la segunda edición de esta cita que organiza la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (Apesa), en colaboración con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, y que se pudo disfrutar hasta las ocho de la tarde.

Los visitantes, no solo se encontraron con auténticas gangas, sino que también han podido participar en varios talleres, disfrutar de la música en directo del grupo cangués “Rechumada” y durante toda la tarde, los niños contaron con un espacio para ellos con pintacaras y globoflexia a cargo de Faty Party.

Clientas en el puesto de la tienda de moda infantil Osetes. / D. Álvarez

Una apuesta para impulsar el comercio local que quienes han sacado sus stocks a la venta ven muy positiva. “Es la primera vez que participo porque abrí hace justo un año y supone ganar visibilidad y sacar el stock, prendas que en la tienda no lucen y aquí están llamando la atención, además hay ambiente de gente y viene a comprar”, valora Katy Fernández, de la tienda de moda infantil Osetes.

Veterana del comercio local es Susana Álvarez, de Tornadijo, y destaca de la feria que antes de su apertura ya había gente comprando. “Hay interés de los clientes por este tipo de ferias y a nosotros nos viene bien para sacar el stock, además supone un buen escaparate y genera ambiente en el pueblo”.

Antes de la celebración de la feria del stock, durante la tarde noche del viernes, seis de las tiendas presentes en la feria participaron en el desfile “Moda bajo las estrellas”, que también se celebró en el patio del Ayuntamiento con éxito de público. Se calcula que unas 400 personas asistieron al evento en el que participaron 130 modelos de todas las edades, cangueses que colaboraron con las tiendas para mostrar su nueva temporada: Elephant, Mimitos, Moda Infantil Adela, Osetes, Principessa y Tornadijo.

Un momento del desfile. / Benito Sierra

“El desfile fue un éxito total, un montaje muy acogedor y el ambiente hizo sentir muy cómodas a las modelos”, asegura Silvia Campa, de Principessa. Para ella estas propuestas merecen la pena. “La repercusión del desfile fue brutal, las propias modelos compraron y durante la mañana ya hubo gente buscando los conjuntos que vio en el desfile, así que funciona al doscientos por cien”, recalca. Lo mismo piensa de la feria del stock, de la que asegura que propició numerosas ventas. “En Cangas contamos con un público que responde muy bien a todas las actividades que organizamos”, subraya.

Además, con el desfile, Apesa promueve un sorteo para premiar a quienes antes del sábado 20 de septiembre hagan una compra superior a 50 euros en alguno de los seis establecimientos participantes. Los clientes obtendrán una papeleta para el sorteo de un único premio consistente en una maleta de viaje cortesía de Banco Sabadell y 6 bonos de 30€ para gastar en dichos establecimientos.

Puesto Asociación Española contra el Cáncer. / D. Álvarez

La feria del stock contó con un puesto solidario, el de la delegación canguesa de la Asociación Española Contra el Cáncer, que vendieron diferentes artículos provenientes de donaciones, desde libros a bisutería o juguetes para recaudar fondos. En el puesto también estaban a la venta productos de la asociación y lotería. “Aprovechamos este punto para dar información a la gente sobre los servicios en los que les puede ayudar la asociación, como es el acompañamiento de voluntarios en el HUCA”, explicaron las voluntarias, que confiesan que les gustaría contar con más colaboradores para poder prestar esas ayudas también en Cangas del Narcea.