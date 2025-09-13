Mejoras en los accesos de las zonas rurales de Cangas del Narcea: Piñera estrena vial renovado, Ovilley y Morzó-Villategil-Labayos serán los siguientes

Los pueblos de Piñera y Fondos de Villa, en Cangas del Narcea, disfrutan de un vial de acceso totalmente renovado después de una inversión municipal de 178.480 euros. La actuación consistió en la pavimentación integral de la vía, rehabilitando el firme con un triple tratamiento asfáltico. También se instalaron barreras de seguridad y se estabilizaron con piedra de escollera ciertos tramos donde existían riesgos para la seguridad.

De hecho, la mejora de la seguridad que supuso la intervención en este vial es algo que se destaca desde el Ayuntamiento. El alcalde, José Luis Fontaniella, que visitó la zona tras la finalización de las obras junto al edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez, destacó que “al fin los vecinos de Piñera y Fondos de Villa pueden circular por esta carretera con un firme digno y sin ver comprometida su seguridad” y recordó que la carretera sufría un “fuerte deterioro del pavimento que dificultaba la conducción a los usuarios”.

Fontaniella señaló además que ya están trabajando para llevar a cabo acondicionamientos integrales en otras dos carreteras del concejo, como son la de acceso al pueblo de Ovilley y en la de Morzó-Villategil-Labayos, cuyas obras esperan poder iniciar este mismo año. “Nuestro objetivo es continuar mejorando las infraestructuras rurales para revertir el abandono sufrido”, subrayó el Regidor.

Por su parte, el concejal de Obras hizo explicó que los vecinos tuvieron que esperar meses por la ejecución de las obras debido al “complejo proceso administrativo” que conllevó, pero resaltó que “lo importante es que, al final, el acceso a sus casas es digno del siglo XXI”.

Además, aprovechó para anunciar que en las próximas semanas se iniciará la mejora de los caminos interiores de Sillaso, intervención que cuenta con un presupuesto de 50.000 euros. Asimismo, confirmó que ya está en marcha la contratación de la pavimentación de pistas agrarias en Trones, Mieldes y Noceda de Rengos, para lo que se prevé una inversión cercana a los 200.000 euros.