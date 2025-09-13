El Narcea juega su primer partido de liga en casa frente a El Praviano B: “Comenzamos con la ilusión de hacer una gran campaña”

El Narcea juega este domingo, a las 12.00 horas, su primer partido de liga frente a El Praviano B. Arranca la temporada con la ilusión de hacer “una gran campaña” y con el respaldo de en la anterior haber peleado la final para poder ser equipo de primera Asturfútbol, se quedaron a las puertas, pero reconocen que la categoría segunda Asturfútbol “es muy dura”.

La composición del equipo se mantiene prácticamente igual al de la pasada temporada y también repite su entrenador, Andrés Linde, que cumple su tercer año al frente del primer equipo. Su objetivo es “trabajar día a día” y recordar que, aunque llegaron a jugar la final toca empezar de cero y más aún cuando ve que el equipo se ha quedado debilitado al perder a dos jugadores Christian y Rodrigo. “Según mi prisma de entrenador tenemos carencias en el centro del campo, porque perdimos a dos futbolistas con mucha experiencia y con mucho fútbol”, reconoce.

La idea de Linde al renovar al frente del primer equipo por tercer año era poder incorporar algún fichaje para reforzar la plantilla en sus puntos débiles, pero no pudo llevarlo a cabo. “Tuvimos un poco de decepción por no poder renovar la plantilla, pero la directiva decidió que al invertir en la obra del campo no se podía, así que afrontamos un tercer año sin fichajes, subiendo jugadores del juvenil que cumplen y recuperando jugadores de la cantera que llevan años sin jugar, no hay futbolistas de fuera ni que estuvieran jugando en otros equipos”, resume.

No obstante, asegura que está contento con el equipo y con el trabajo realizado en pretemporada. Comenzaron los entrenamientos el pasado 4 de agosto y disputaron seis partidos amistosos en los que lograron la victoria en cuatro.

Además, en este tiempo han estado trabajando 29 futbolistas y se comienza la temporada con 22 licencias. “Unos datos de los que estoy contento, porque alguna cosa se estará haciendo bien para que estos futbolistas quieran estar en el equipo”, destaca el entrenador.

La plantilla se caracteriza por tener una media de edad joven, que va de los 18 a 26 años, y Andrés Linde destaca el nivel de compromiso que han demostrado durante la pretemporada, teniendo disponibles en prácticamente todos los partidos amistosos más de veinte jugadores.

Obra campo de fútbol

La principal novedad de esta temporada en la Sociedad Deportiva Narcea es el cambio de césped del campo de El Reguerón. Durante los meses de julio y agosto se ha instalado un césped de última generación, cuya inversión ha supuesto 213.000 euros. Una renovación que era necesaria, ya que el campo anterior contaba con unos veinte años de antigüedad.

“La renovación del campo es una muy buena noticia para trabajar, porque estaba dando problemas de lesiones, sobre todo en niños que no deberían de tener problemas, estaba en malas condiciones y era muy necesaria”, recalca Linde, que también señala que a la hora de jugar se nota que el balón rueda con más facilidad, lo que beneficia tanto al equipo local como al visitante. No obstante, asegura que la ventaja que siguen teniendo con el campo de El Reguerón, que adoptará el nombre El Reguerón-Francisco Rodríguez García, en agradecimiento a la implicación con el club del empresario de origen cangués y fundador de Reny Picot, es su gran dimensión.