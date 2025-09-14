Ecunarcea elige a los mejores caballos de pura raza española y cruzados: “Hay buen nivel y animales muy interesantes”

El impacto que genera un caballo cuando entra a la pista del concurso es básico para el posicionamiento que le dé el juez en la clasificación. Aunque a la hora de juzgar también hay una valoración objetiva en la que se puntúan las diferentes regiones del animal, es decir, su cabeza, cuello, tórax, espalda, la grupa, las extremidades y, por su puesto, sus movimientos al paso, al trote y al galope. Todos estos detalles son los que ha analizado el juez y veterinario Florencio Moreno en el desarrollo del concurso morfológico ecuestre Ecunarcea, que se celebró este sábado en el recinto ferial de La Imera de Cangas del Narcea y que continuará durante la mañana de este domingo.

La gran cita ecuestre del concejo reunió a 115 animales procedentes de 66 ganaderías, siendo 64 de ellas asturianas (22 de Cangas del Narcea) y dos leonesas. “En el concurso hay un buen nivel, salieron a pista animales muy interesantes”, reconoció el juez del certamen, cuyas puntuaciones decidirán a los campeones del Campeonato de Asturias, que promueve la asociación Equasturias, para las categorías de pura raza española y cruzados.

“En este concurso quizá tengamos menos caballos que en otros porque aquí ya llegan los que vienen a ganar el campeonato regional, hay secciones con tres o cuatro animales que son muy iguales y no sabes cuál va a ganar, aquí se decide”, destaca el criador y preparador cangués Manuel Iglesias sobre el concurso. Además, destaca el trabajo que supone preparar a un animal para competir: “Es un trabajo de todo el año y en los meses próximos se intensifica porque tienen que llegar en buena forma física, musculados y tener buenos movimientos, porque al final los caballos son belleza en movimiento”, destaca.

"Karima", yegua ganadora de cruzados con Ricardo Suárez. / D. Álvarez

Entre los ganadores del certamen se encontraba la yegua “Karima”, de Ricardo Suárez, de Mieres, que también se impuso en el Campeonato de Asturias. Un ejemplar hispanoárabe al 50 por ciento de siete años que nació en la ganadería mierense y cuya descendencia ya está ganando concursos. “Lleva ganando los tres años el Campeonato de Asturias, es muy buena, fue primera de sección y de movimiento en Ecunarcea”, destaca su criador, que asegura que dedicarse a estos animales “es afición pura, no tiene rendimiento económico”.

El caballo cruzado ganador del concurso cangués fue “Toya Amets”, de Borja Cueto, que llegaban de Arriondas. El caballo cuenta con cuatro años y su actual dueño lo adquirió cuando tenía uno. Asegura que para poder acudir a concursos “hay que buscar tiempo para dedicar a los caballos porque hay que prepararlos y entrenar”, subraya.

"Toya Amets" en su exhibición en pista con Borja Cueto. / D. Álvarez

En familia disfruta de su afición por los caballos Jesús Manuel González, que acudió a Ecunarcea desde Lena acompañado por sus hijas Laura y Carla González Fernández, encargadas de preparar a los animales y también de salir con ellos a pista. “Criar estos caballos es un trabajo que no da dinero, pero es una afición familiar y es lo que te anima a continuar”, explica el criador. Cuenta con 20 caballos y este sábado destacó “Muñeca”, una potra cruzada de dos años que fue la ganadora joven del Campeonato de Asturias, a pesar de que no se presentó al concurso de Ecunarcea, por tener relaciones comerciales la ganadería con el juez del certamen.

“Tiene una buena formación física y muy buenas notas en todas las regiones, además su color también ayuda”, expone González, que señala, que la potra ya ganó el pasado año todos los concursos a los que se presentó, hazaña que está repitiendo en el actual año. “Su madre también ganaba siempre, tenemos muy buenas madres y a concurso solo presentamos los potros que criamos en casa”, apunta.

Laura González, sujeta a "Muñeca", junto a ella, Carla González y Jesús González. / D. Álvarez

Ganadores de pura raza española

Durante la tarde del sábado, también se calificaron los ejemplares de pura raza española. “Pandora”, de José López, fue la yegua ganadora del certamen, mientras que “Ulises”, de ganadería Duco, fue el caballo campeón de Ecunarcea.

El certamen, que el sábado finalizó con el espectáculo ecuestre “Florir Harabor”, continúa durante la mañana del domingo con las calificaciones de ponis y pura raza árabe. Además, a las 10.15 horas se entregará el galardón al mejor animal de Ecunarcea 2025.

El concejal de Ganadería, Ángel Menéndez, destaca que Ecunarcea está “consolidado como una cita importante en el calendario asturiano de certámenes ecuestres” y que ya se ha instaurado en el segundo fin de semana de septiembre, siendo el último concurso puntuable para el Campeonato de Asturias de Equasturias. “Está en un punto álgido, es el concurso donde se definen a los ganadores de Asturias”, recalca.

Este año, una vez finalizado el certamen, los animales realizarán una ruta hasta el alto del Acebo, para unirse a la celebración del “Domingo Detrás”. “Con ello pretendemos dar visibilidad a los ejemplares más allá de la competición y disfrutar de una jornada de hermanamiento con otra de las grandes citas del calendario cangués que rinde tributo a la ganadería y la tradición”, enfatizó el edil.