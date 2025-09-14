Una yegua pura raza española, de seis años y de Cangas del Narcea es la ganadora absoluta de Ecunarcea

Una yegua de seis años, de pura raza española y de Cangas del Narcea ha sido la elegida como el mejor ejemplar del concurso morfológico ecuestre Ecunarcea. “Pandora Gal”, de Pepe Gillón, se hizo con el codiciado reconocimiento de campeona absoluta del certamen después de haber sido la mejor en su sección y también en la categoría de mejores movimientos.

“La clase que tiene es lo que más la caracteriza”, aseguraba su dueño tras recoger el premio de manos del alcalde, José Luis Fontaniella, acto que servía para cerrar el concurso que se desarrolló durante todo el sábado y parte de la mañana del domingo y por el que pasaron 115 caballos procedentes de 66 ganaderías.

Pepe Gillón, Manuel Iglesias y José Luis Fontaniella con "Pandora Gal" en la entrega del galardón en Ecunarcea. / D. Álvarez

“Pandora Gal” llegó a Cangas del Narcea desde Cádiz hace cuatro años. Pepe Gillón apostó por ella desde el momento en el que la vio. Entonces era una potra de dos años y asegura que ya apuntaba maneras. “Es un animal bastante completo”, asevera.

Después de concursar como potra en algunos campeonatos ha estado durante dos años sin competir, siendo Ecunarcea su vuelta a los certámenes morfológicos. Un retorno que no ha podido ser mejor y que demuestra que puede tener un gran recorrido.

“Creemos que ahora es el momento de empezar a concursar con ella, este es el primer concurso al que asiste y el año que viene haremos más”, comenta el cangués, que se muestra orgulloso de su yegua de la que asegura que “es una maravilla verla moverse” y destaca su estructura “sin defectos en las diferentes regiones”. Aunque no es de los ejemplares más grandes, sí que es un animal imponente, que tiene una altura de 1,66 a la cruz.

"Suponen una recarga de pilas"

Para Pepe Gillón ver que su yegua es la campeona absoluta del certamen es “un orgullo, porque después de mucho trabajo hay un reconocimiento”. En su caso, el premio lo único que significa es satisfacción personal, porque no busca rendimiento económico de sus caballos. “Los tengo por disfrute, es mi pasión y para mí suponen una recarga de pilas diaria, salgo de la finca nuevo”, detalla. Una pasión por los caballos que reconoce que sentía desde niño y que fue de adulto cuando pudo materializar. Empezó poco a poco, “con caballos normales” hasta que se compró un pura raza española, lo que se convirtió en su “debilidad, es mi raza preferida”.

Cuenta con 9 ejemplares, que se encarga de preparar y montar el también cangués Manuel Iglesias, que tiene el centro de doma La Perla, en el pueblo de Portiella, en Cangas del Narcea. “La preparación en un caballo es muy importante, es como la de un atleta, si no trabaja todos los días, por muchas virtudes que tenga, no va a llegar a la meta y de esa preparación se encarga Manuel Iglesias”, detalla Gillón.

Entrenamientos para mantenerse musculado y una buena alimentación es la base de los cuidados diarios hacia estos animales, que enamoraron a Pepe Gillón por “su nobleza y la belleza que tienen, para mí es la raza por excelencia”.

Ganadores del Campeonato de Asturias

Ecunarcea fue el último concurso puntuable del Campeonato de Asturias, que organiza la asociación Equasturias, por lo que también fue el lugar en el que se dieron a conocer los campeones regionales y se entregaron los premios.

En la categoría de pura raza española, el caballo campeón fue de la ganadería Duco, de Cangas del Narcea “Ulises”, que también fue el caballo campeón de Ecunarcea. La yegua campeona de Asturias fue “Marea JB”, de Yeguada Parayes, de Mieres.

En cruzados, “Karima RS”, de Ricardo Suárez, de Mieres, fue la campeona de Asturias además de Ecunarcea, y “Satanás”, de Francisco J. García Velasco, fue el caballo cruzado campeón regional.