El Acebo revive la tradición vaqueira con la celebración del Domingo Detrás

El alto del Acebo, en Cangas del Narcea, retrocedió ayer en el tiempo para recordar el paso de los vaqueiros de alzada con su ganado en su trashumancia de regreso a las brañas de invierno después de pasar el verano en otras como La Acebal. "Mi abuela nos contaba que los vaqueiros que venían de ‘la marina’ (en referencia al concejo de Valdés) recogían el ganado de las brañas en estas fechas porque ya venían otoñadas y pasaban con el ganado por el Acebo, decían que en ese momento se acababa el verano", rememoraba Valentín González, de Castil del Moure, pueblo cercano al Acebo y cuyo monte linda con la antigua braña vaqueira. También recordaba que le contaba cómo esos vaqueiros ofrecían ganado a la Virgen del Acebo que luego se subastaba.

Lo hacían el domingo después del día del Acebo (8 de septiembre), una celebración que es conocida como el Domingo Detrás o Día de las Ofrendas, que, aunque se fue diluyendo con el tiempo nunca llegó a perderse totalmente y que desde el año pasado el Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha decidido impulsar recuperando la tradición de la que surgió.

Llegada del ganado al alto del Acebo. / D. Álvarez

Así a mediodía, un rebaño de vacas de vecinos de los pueblos de Fonceca y Castro de Limés recrearon ese momento de la trashumancia vaqueira cruzando el alto del Acebo. Lo hicieron precedidos del grupo de música tradicional tinetense "Sulabarda". Acompañó a la comitiva un numeroso grupo de jinetes participantes en el concurso ecuestre Ecunarcea y cerró el desfile la música de la banda de gaitas de Cangas del Narcea y el grupo vaqueiro "La Corte de Enverniego".

"Es una tradición muy arraigada"

Precisamente, los componentes de este grupo cultural de Valdés reconocen la devoción que se mantiene aún hoy en día por la Virgen del Acebo en toda la zona vaqueira del concejo. “Es una tradición muy arraigada, se venía después del día de la fiesta y traían ofrendas, productos de casa, y también la merienda para pasar el día”, cuenta Elena López Feito. Un fervor por la Virgen que se ha transmitido de generación en generación y que sigue muy viva. “En mi casa de toda la vida había que venir una vez al año al Acebo, se pide salud, comprábamos la cintas y las bendecíamos, es un símbolo de los vaqueiros llevar en el coche las cintas de la Virgen del Acebo”, relata.

Un baile tradicional del grupo "La Corte de Enverniego". / D. Álvarez

Su madre, Rogelia Feito Antón, recuerda que cumplir con la visita al santuario era algo que ya vio hacer a sus abuelos. Rememora como de niña toda la parroquia se trasladaba en autobuses a Cangas del Narcea y desde allí subían en caballos o “land-rover” hasta el alto del Acebo, puesto que aún no había carretera.

La devoción del pueblo vaqueiro por este santuario cangués hizo que esta Virgen también sea conocida como la Virgen de los vaqueiros.

Vuelta a principios del siglo XX

En la recreación también participó la asociación cultural canguesa “El Bail.le”, que se vistieron con la ropa típica de principios del siglo XX y recrearon una merienda de entonces, con un toldo creado con sábanas y varas de avellano sujetas por cuerdas. También realizaron una subasta del ramo que era costumbre ofrecer a la Virgen. “Queremos mostrar respeto a las tradiciones de antes y a nuestros mayores, esta fiesta en el Acebo es más que religión, es cultura”, subraya la presidenta del colectivo María Josefa Fernández.

Con el impulso de esta fiesta queremos dar valor a “la tradición vaqueira de nuestro concejo, que está un poco olvidada y Cangas tiene brañas de verano de los vaqueiros que llegada esta época recogían el ganado y volvían a sus lugares de origen”, recalca Tania Rodríguez, concejala de Cultura.

Una cita en el santuario del Acebo que con el paso del tiempo no llegó a perderse del todo. Aunque hace más de cincuenta años que no se realizan las ofrendas de animales ni las posteriores subastas, la misa, las meriendas y la fiesta del Domingo Detrás lograron perdurar y, ahora, con la recuperación de las antiguas tradiciones se espera revitalizar.