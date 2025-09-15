Comienza la andadura de los "Pichuchos" en fútbol sala: "El proyecto nace de la ilusión y la amistad"

El nuevo club deportivo de Cangas del Narcea dedicado al fútbol sala, “Pichuchos F. S.”, se dio a conocer oficialmente este fin de semana en un evento en el que hubo fútbol, música en directo y un sentido homenaje.

El polideportivo municipal fue el lugar elegido para la presentación, que comenzó dando a conocer uno por uno a los componentes del equipo, que se encargará de entrenar Rubén Menéndez.

Con todos en la cancha, llegó el momento más emotivo del acto, que fue el del homenaje al histórico entrenador de fútbol base cangués, José Benedicto García, más conocido como Camarero.

“Gracias a él vamos a ser más que un grupo de jugadores, somos una historia, un recuerdo y un sentimiento que seguirá vivió en cada partido”, reconoce el equipo y que lleva el nombre de “Pichuchos” por ser el apelativo cariñoso con el que Camarero se refería a ellos cuando entrenaban.

Ese recuerdo entrañable de infancia ligada al fútbol con Camarero como guía fue lo que los animó a bautizar su proyecto deportivo con el nombre con el que su entrenador los llamaba. “Durante años Camarero enseñó a jugar al fútbol, pero también a disfrutarlo, a compartirlo y a vivirlo como una familia”, le reconocieron antes de hacerle entrega de una placa conmemorativa y de una camiseta enmarcada del equipo.

Componentes del equipo "Pichuchos FS" en el polideportivo municipal de Cangas del Narcea. / Cedida a LNE

El marrón y el blanco son los colores de este equipo que sus componentes aseguran que nace “desde la ilusión, la amistad y las ganas de disfrutar del fútbol sala como lo que siempre ha sido en este pueblo, una fiesta compartida”, destacaron.

Antes de pasar a la parte deportiva, la presentación contó con una actuación musical muy especial. El dúo “Rechumada”, acompañado por “Otramiente”, interpretó el himno oficial del equipo que ellos mismos compusieron y que en el estribillo se podía escuchar: "Sueño de un niño que con la pelota creció / Entre montañas rodaba la bola y fue directa a mi corazón / Ahora corre por mis venas el blanco y marrón / Dejamos la infancia en la cancha y la piel en el Reguerón".

Para finalizar el acto, nada mejor que mostrar el juego del equipo con varios partidos. El primero contra el Atlético Moscón FS, en el que se impusieron 2-1 los cangueses. Después se midieron con Avilés Sport FS, que ganó el partido con dos goles a cero de Pichuchos FS. Cerró el encuentro en enfrentamiento entre Moscón FS y Avilés Sport FS, que ganó este último con 5 goles frente a los tres del equipo de Grado.