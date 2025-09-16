El vino de Cangas afronta una vendimia que aúna "cantidad y calidad"

La denominación de origen protegida (DOP) vino de Cangas ya está en plena vendimia. La semana pasada comenzaba a recoger uva la bodega Monasterio de Corias en uno de sus viñedos de Corias y en Limés, ambos en Cangas del Narcea, mientras que este fin de semana se ha inaugurado en Ibias. Las primeras impresiones de los viticultores y técnicos del consejo regulador de la DOP, que visitan cada viñedo, es que se está ante una "muy buena cosecha". Coinciden en que hay mucha cantidad de uva y de buena calidad, por lo que si el tiempo se mantiene estable hasta el final de la vendimia se podría volver a hablar de una cosecha de récord, como fue la de 2023.

"En el momento del cuajado, el cambio de flor a fruta, en junio, se dieron las condiciones idóneas, hizo buen tiempo y no llovió, así que no se perdió fruta", detalla la directora técnica de la DOP vino de Cangas, Alicia Fernández. Además, señala que a pesar del verano seco que se ha vivido, las plantas están aguantando bien, "como llovió tanto en primavera, la planta tenía fuerza en la raíz", detalla. Todo ello está haciendo que "los viñedos estén pletóricos".

Víctor Álvarez, de Monasterio de Corias, coincide en que este año habrá una buena vendimia. "Por ahora salió todo bien, tuvimos buena floración y hay mucha uva, de calidad y sana", detalla.

Vendimia en Ibias

En plena vendimia se encontraba este lunes Lalo Méndez León, de Siluvio bodegas y viñedos, en su finca de 7,5 hectáreas de Cecos (Ibias). Comenzó el sábado y asegura que "la calidad es exquisita, en la mesa de selección hay cuatro personas y están retirando hojas, casi no tenemos que descartar uvas", expone.

A la derecha, Lalo Méndez León con varios de los trabajadores para la vendimia. / R. D. Á.

Apunta que las uvas son más pequeñas, debido a la falta de lluvias en verano, pero esto lo que supone es que sean "de mejor calidad". "Está siendo un año fantástico, ha sido cálido por lo que la fruta está entrando muy bien de maduración", añade.

Además, asegura que en la entrada a bodega ya se están percatando de que ha aumentado considerablemente la cantidad de uva respecto al año pasado.

La vendimia de Lalo Méndez León en su viñedo de Cecos, Ibias, se caracteriza por ser multicultural al contar con trabajadores temporeros que este año son de seis nacionalidades. "Contratamos unas 18 personas para la vendimia y algunos ya son repetidores de años anteriores lo que facilita el trabajo, puesto que ya saben cómo funciona", cuenta el viticultor y bodeguero. Senegal, Nigeria, Marruecos, Rusia y Polonia, además de España, son los países natales de quienes acuden a la petición de vendimiadores de esta bodega.

En el concejo de Ibias, la bodega Señorío de Ibias también se ha estrenado en la vendimia y la previsión es que esta semana, para la que se anuncia buen tiempo, se vayan sumando el resto de bodegas.