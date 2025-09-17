Una barrera de contención protegerá Genestoso frente a desprendimientos tras los incendios

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria invierte 815.000 euros en instalar una barrera de contención en la ladera norte de la localidad canguesa de Genestoso, afectada por los incendios del pasado agosto. El objetivo es proteger a la localidad de posibles desprendimientos con la llegada de las lluvias en una ladera muy pendiente, que fue calcinada por el fuego y bajo la que se encuentran parte de las casas del núcleo rural.

Tras dos intensas semanas de lucha contra el incendio forestal que llegó a la localidad desde la vecina provincia de León y rodeó el pueblo, la preocupación de los vecinos estaba en esa ladera rocosa bajo la que viven, totalmente quemada. Así se lo trasladaron al consejero Marcelino Marcos, quien visitó la localidad a finales de agosto y pudo comprobar directamente la realidad del temor que le trasladaban los habitantes de Genestoso.

"Una vez que vi que había cierto riesgo de desprendimientos, nos pusimos a elaborar con carácter de emergencia un proyecto que lo que busca es garantizar, con una barrera dinámica, la seguridad de unas cuantas casas de Genestoso", detalló Marcelino Marcos, que aseguró que "una de las mayores preocupaciones siempre debe ser garantizar la seguridad de los vecinos que viven en las zonas afectadas".

La obra ya está adjudicada a la compañía Montaña Restauración Medioambiental y el Consejero de Medio Rural avanzó que su ejecución se iniciará este miércoles, resaltando "la rapidez" del Gobierno en dar respuesta ante "posibles problemas que puedan derivar de los incendios forestales".

Prontitud que ha sido posible al hacerse una tramitación con carácter de emergencia "ante el evidente riesgo para la población y las infraestructuras locales", subrayó el consejero de Medio Rural. El proceso de licitación se realizó entre tres empresas especializadas del sector y la Administración regional detalla que cuenta con un informe favorable del parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

La actuación consistirá en la instalación de una barrera dinámica de contención que medirá casi 325 metros. Para su colocación se aprovechará una pista que se abrió durante los incendios para intentar atajarlos.

Para llevar a cabo la obra, los técnicos de la Consejería elaboraron una memoria técnica detallada y un estudio topográfico de la ladera con la ayuda de un dron, lo que les permitió identificar las zonas más inestables y calcular la dimensión y peso de las rocas con mayor riesgo de caída. Lo que ha servido para definir los tramos a proteger y el tipo de barrera.

Marcelino Marcos, acompañado por el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, y miembros de la empresa adjudicataria, visitó Genestoso la tarde de este martes para dar a conocer a los vecinos los detalles del proyecto.

El incendio procedente de Orallo (Villablino) llegó a mediados de agosto a la localidad canguesa y mantuvo en vilo a vecinos y equipos de extinción durante doce noches.