El Grupo Alto Narcea Muniellos celebra sus 25 años en Besullo: "Representa un microcosmos del desarrollo rural"

El Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, que incluye los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, celebró este martes su 25.º aniversario en la localidad canguesa de Besullo. Justo el 16 de septiembre del 2000 se constituyó el grupo. La efeméride decidieron celebrarla en el pueblo cangués porque representa "un microcosmos del desarrollo rural".

La gerente del grupo, Belén Liste, detalla que en Besullo se pueden ver ejemplos de iniciativas financiadas por las ayudas Proder y Leader desarrolladas a lo largo de estos 25 años y algunas de ellas fueron visitadas en un recorrido guiado por el pueblo previo al acto institucional. “En Besullo podemos ver proyectos productivos de la primera época como es el centro de recepción de visitantes hasta de la última etapa del ticket rural en la tienda de artesanía La Marquesa de Bisuyu”, detalló.

Belén Liste con José Luis Fontaniella y Marcelino Marcos, detrás. / T. C.

Un cuarto de siglo en el que Liste detalla que en la comarca se han desarrollado 642 proyectos que han recibido 26,7 millones de euros de fondos europeos. “La repercusión de estos datos es muy importante sobre todo para una comarca como la nuestra”, destacó y subrayó que el éxito de los programas de desarrollo rural es que se gestionan y se deciden "desde el territorio". "Los grupos de desarrollo rural somos entidades conocidas y reconocidas y sobre todo que hacemos una cosa, escuchamos al territorio, que eso es lo que se necesita para hacer unas políticas activas en desarrollo rural", remató.

En el acto estuvo presente el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que hizo hincapié en que estos fondos europeos en la comarca contribuyeron a aumentar el número de alojamientos rurales, con casi 600 plazas, además de impulsar el sector agroalimentario, iniciativas culturales y de cooperación.

El primer expediente que tramitó el grupo de desarrollo dentro de las ayudas Proder fue precisamente el de la creación de los apartamentos rurales La Cabana'l Cachicán, en Las Barzaniellas (Cangas del Narcea), que dirige Laura Martínez que reconoció la importancia del apoyo del Alto Narcea Muniellos en su proyecto: "Fue espectacular, aparte de las ayudas económicas, el grupo tiene unos profesionales cercanos que te dan el impulso para seguir avanzando, porque emprender no es fácil".

Por la izquierda, Miguel Ángel Pérez, Demelsa Álvarez, Lidia Álvarez, Marcelino Marcos y José Luis Fontaniella. / R. T. C.

El GDR Alto Narcea Muniellos aprovechó su aniversario para reconocer a varias personas y entidades su “contribución al desarrollo rural de la comarca”. Entre ellos tuvieron en cuenta el trabajo de los medios de comunicación con un homenaje a los corresponsales locales Demelsa Álvarez, de LA NUEVA ESPAÑA; a Lidia Álvarez, de TPA; y a Miguel Ángel Pérez, de Onda Cero. También se distinguió a la familia cunqueira de Trabáu (Degaña) por preservar las tradiciones y su cultura, así como a la asociación de turismo rural Fuentes del Narcea, en especial a su representante Magdalena Álvarez, "por haber velado siempre por un turismo rural sostenible y respetuoso con los valores del territorio", y a la asociación de mujeres “Andulía” de Ibias, por se el colectivo social más dinámico del concejo. Cerraron el acto con un reconocimiento global a las personas promotoras y empresas, algunos de ellos presentes en el acto.