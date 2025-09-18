La canguesa Yanela Martínez realiza un voluntariado más que "emotivo" en la tienda del santuario del Acebo

La canguesa Yanela Martínez López, de 20 años, vivió este verano una experiencia muy especial para ella: trabajó como voluntaria en la tienda del santuario del Acebo, de Cangas del Narcea, además de ayudar en la limpieza de la propia iglesia.

Como canguesa conocía muy bien la tradición y la devoción que existe en el concejo por la Virgen del Acebo; de hecho, confiesa que en su familia la visita anual al santuario es obligatoria. No obstante, desde dentro descubrió la fe y el fervor que aún existe hacia la Santina.

"Hice otro tipo de voluntariado, pero nunca en el Acebo y me encantó por todo lo que compartes con la gente, se abren y te cuentan sus emociones y por qué vienen al Acebo y te acabas emocionando con ellos", reconoce. Y si vuelve a tener la oportunidad, repetirá la experiencia, porque su trabajo en la tienda no se quedó simplemente en el de una dependienta.

"Fue muy intenso porque conoces muchas situaciones que la gente comparte contigo y es una emoción constante. Eso sí, acababa reventada porque tan pronto estaba en lo más alto como en lo más bajo, fue una experiencia increíble", asegura la joven, que ya ha regresado a sus estudios de integración social: su último día de voluntariado en el Acebo fue el pasado domingo, en el que se celebró la fiesta vaqueira del Domingo Detrás.

Entre las historias que más le han marcado está la de una chica encinta que acudía a la Virgen después de sufrir un aborto en un embarazo anterior, cuando la gestación estaba ya avanzada, o la de un señor que procesionó de rodillas alrededor de la iglesia, en pantalón corto y tras haber subido caminando.

"Es impresionante ver a la gente salir emocionada de misa", destaca. Además, este año declarado santo, en la tienda entregaban el certificado de peregrinación, que fue lo más solicitado. "La gente venía con mucha ilusión a llevárselo, muchos subieron caminando para solicitarlo y hubo quienes lo pedían, sin poder evitar emocionarse, para familiares enfermos que no podían hacer la peregrinación", detalla.

La gran afluencia de visitantes en la tienda para conseguir el certificado obligó a situar en el exterior, durante los días de fiesta, el mostrador de las velas, para poder facilitar su venta.

El incendio que sufrió el área a mediados del mes de agosto también marcó las visitas al santuario. Yanela Martínez no vivió en primera persona esos difíciles días, pero fue testigo de cómo, tras el fuego, muchas personas subían al santuario para ver cómo de cerca habían estado las llamas del templo que alberga la Santina. Además, explica que en la tienda el fuego era un asunto recurrente y los visitantes les preguntaban constantemente cómo lo habían vivido.