El caballo campeón de Asturias se llama Ulises y se cría en Cangas del Narcea: "Tiene muchísima raza"

Dice el cangués Juan Antón Fernández que lo suyo con "Ulises" fue "un flechazo". En un viaje a la ganadería que regenta en Toledo el criador Virgilio Fernández de la Vega, se quedó prendado de uno de los potros. Llegó a un acuerdo con el ganadero y el animal viajó a Asturias con dos años. Un lustro después este caballo español ha revalidado su título de campeón de Asturias. Lo hizo el pasado fin de semana en el certamen Ecunarcea, celebrado en Cangas del Narcea.

"Tiene muchísima raza y es un animal bastante completo, que no tiene defectos graves. Además, como semental está transmitiendo muy bien la raza a sus hijos", señala Fernández, de Ganadería Duco, que cría caballos como afición y válvula de escape. "Son mi psicólogo personal, con ellos me despejo la mente", señala este empresario del mueble cangués, natural del pueblo de Riomolín.

Centro de doma

Cuenta el criador que en su casa hay caballos desde siempre, pero fue cuando empezó a tener solvencia económica cuando pudo dedicarse a la cría de caballo español, su "debilidad". Actualmente tiene cinco animales. En concreto, Ulises reside en el centro de doma La Perla, que regenta en Cangas Manuel Iglesias. "Delego en él la preparación del caballo. Esto es como un deportista, se trata de un trabajo continuo de todo el año", apunta el propietario del animal.

Ulises es hijo de un caballo que resultó bronce en el campeonato del mundo y de ahí la calidad del animal, que logró su primer campeonato de Asturias en 2023. Sin embargo, cuenta Juan Antón Fernández que no lo lleva a concursos para ganar, sino por el disfrute de compartir con amigos y conocidos una afición que le apasiona.

"No voy con intención de ganar, sino a disfrutar. Ganar o perder no me importa. Tengo el caballo porque me encanta y Ulises tiene un carácter de diez", señala. No es la primera vez que un caballo le da alegrías, ya que tiene otro animal denominado "Farruco" a medias con el criador Pepe Guillón, que se alzó vencedor en diferentes concursos. Precisamente Guillón se llevó el premio más codiciado de Ecunarcea, el de mejor animal de la muestra, con su yegua "Pandora Gal".

Buena calidad

Juan Antón Fernández alaba la calidad y buen hacer de Ecunarcea. "Cada año se ven mejores animales, bien preparados y cuidados", apunta de esta cita ya clásica en el calendario ganadero del concejo. En este sentido, el criador da cuenta del ingente trabajo que hay detrás de cada animal presentado a concurso.

"Además del trabajo de todo el año, en los concursos se les prepara con una ducha una hora antes de salir a pista. Se les desenreda el pelo, se les abrillanta y se les da aceite. Es un ritual porque tienen que salir impecables", señala. E impecable salió "Ulises" para conquistar su segundo título de campeón regional.