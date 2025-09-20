La espectacular carrera italiana "Thor des Glaciers" es la espina clavada del cangués Pepe Martínez

Pepe Martínez, cangués de Posada de Rengos, lleva quince años a la carrera. Este jubilado de la mina es un auténtico apasionado de la larga distancia, afición que le ha llevado a los destinos más variados. Su última carrera ha sido la prueba de montaña de Canfranc, en Huesca, conocida como los "cien kilómetros más largos del mundo", sin embargo, tiene un reto entre ceja y ceja: lograr acabar la cita italiana "Thor des Glaciers".

Dos veces participó Martínez en la cita en los Alpes italianos, sin embargo, a falta de una hora, no logró entrar dentro del tiempo establecido. "Van dos veces que me tumba, pero el año que viene vuelvo a intentarlo, mientras tenga aliento y piernas...", señala el corredor, que entrena con José Payares.

Posición cien

Su debut como corredor fue en Cangas, con la carrera Puerta de Muniellos, de Moal, y desde entonces no ha parado. Precisamente corre con el club de Moal, cuyos colores lució hace unos días en Huesca. "Tuve mucha suerte porque tuvimos buen tiempo. Había 224 participantes que tomaron la salida y solo 104 llegamos a meta. Yo entré el 100, me sobró media hora nada más para lograrlo, pero acabé. La verdad es que me gustó mucho", señala este corredor de 57 años.

Cuenta que correr es su pasión y todos los días entrena, ya sea en el monte o en el gimnasio. "No concibo un día sin hacerlo. La forma está toda en la mente", señala. Superada esta prueba de Canfranc ya tiene en la cabeza la cita de Italia de septiembre de 2026. "A ver si llego allí", bromea.

Explica Martínez que su pasión es la larga distancia, porque se defiende mejor en las pruebas de resistencia. "Las cortas se me dan peor porque son más rápidas, a mi me gusta correr por la montaña, en altitud... además, me gusta superarme, los retos", apunta.