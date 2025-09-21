Cangas del Narcea, a por la feria ganadera de San Mateo

Cangas del Narcea celebra mañana, lunes, la feria ganadera de San Mateo, una de las cinco anuales que acoge el recinto de La Imera. A primera hora de la mañana, empezarán a llegar los animales. El certamen es abierto y destinado a la compraventa. "Como todas las ferias, si se tienen en cuenta tiempos pasados, perdió impacto pero mantiene la postura", detalla el concejal de Medio Rural, Ángel Menéndez.

Lo habitual es que se concentre ganado del concejo cangués y de otros municipios limítrofes. Los tratantes de ganado y empresas interesadas en la compra suelen, por su parte, asturianas. Esta cita tenía mucha importancia antaño porque "se aprovechaba para poner a la venta lo que sobraba de cara al invierno", explica el concejal.

El gobierno local apoya estas iniciativas al margen de la cada vez menor capacidad de concentración de reses (vinculado al malestar general del sector en Asturias), "porque se debe mantener la tradición, todo lo social que ofrece la feria", expone. "Siempre fue un punto de encuentro para los ganaderos y esperamos que lo siga siendo", concluye Menéndez.