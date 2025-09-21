El futuro del monte asturiano se pone a prueba en Cangas del Narcea y Valdés: estos son las singulares iniciativas de Dagüeñu y Ranón

"Estamos felices". Son palabras de la canguesa Carmen Morán y resumen lo que sienten los vecinos de Dagüeñu, pueblo de Cangas del Narcea, tras ver de cerca los resultados de participar en un proyecto para la mejora de la gestión forestal denominado Comunidades activas y paisajes resilientes a incendios forestales y cambio climático (CAPRIF-CC). La iniciativa, financiada con fondos públicos, gestionada por la Fundación Biodiversidad y ejecutada por cinco entidades del ámbito forestal, trata de "dar una vuelta" a la gestión de los montes en Galicia y Asturias.

En el Principado los concejos beneficiaros son Cangas del Narcea y Valdés. En el primer caso, el trabajo se centró en las propiedades de monte rodean Dagüeñu. Carmen Morán es la presidenta de la junta y asegura que el plan "llegó en el momento oportuno". "Lo pasamos muy mal con los incendios y ahora estamos más tranquilos", detalla.

El pueblo tiene cuatro casas habitadas y es conocedor de las necesidades de desbroce de las zonas boscosas cercanas, pero las tareas no siempre se pueden asumir. Hasta la fecha, desbrozaban los vecinos con medios propios o contratados por ellos, ya que en la última convocatoria su subvención fue denegada. Ahora, "llegó el cambio". A través de la Fundación Centro Tecnológico y Forestal de la Madera (Cetemas, la única entidad asturiana que participa en este desarrollo), la junta de vecinos de Dagüeñu conoció la singularidad de estos planes y no dudaron en participar.

Ayer, sábado, se presentaron los resultados al público. Los trabajos consistieron en desbrozar zonas de monte más cercanas a las casas y en algunos tramos por ser pendientes, "incluso se trabajó a pie", subraya Morán. Lo que se ve no solo congratula a los vecinos, también intenta dar a conocer los beneficios de ponerse de acuerdo, pese ser varios propietarios, para lograr fin común. "Nos alegra que se tengan en cuenta los montes y que se intente hacer algo diferente", añade la canguesa.

"Estábamos desmoralizados"

Las Comunidades activas trabajan en distintos puntos siempre teniendo en cuenta las necesidades e inquietudes de los vecinos propietarios de los montes. En el caso de Ranón (Valdés), el segundo de Asturias donde se centró el foco, se creó una sociedad civil irregular, la primera en Asturias, para gestionar 60 hectáreas de monte de 30 propiedades. Lo explica el portavoz municipal, Elías Gudín. "Estábamos desmoralizados porque fuimos uno de los pueblos evacuados durante los incendios de 2023; ahora lo que buscamos es, precisamente, esto que se está haciendo gracias a las Comunidades activas, cuidar los montes".

El pueblo del minifundio a la concentración y ahora a una agrupación forestal que pretende unir a los pequeños propietarios y poner en marcha acciones conjuntas. De hecho, además de crear la sociedad civil irregular particular, "una fórmula rara que no conocíamos", dice Gudín, se avanza en otros proyectos. A saber, se está repoblando con especies autóctonas y protegiendo lugares estratégicos: todas la casas y también la captación del agua.

Vecinos de Dagüeñu, en Cangas, durante la charla en la que se explicaron los resultados. / A. M. S.

"Se tiene en cuenta lo que aportan los técnicos y lo que aporta la población de los lugares afectados", detalla el valdesano. En el caso de Ranón, se utilizaron drones para medir la distancia entre la primera línea de zona boscosa y las viviendas con el fin de limpiar en aquellos puntos donde no se cumplía la separación mínima y se plantaron 70.000 árboles más resistentes, según el portavoz vecinal. El resultado: una gestión forestal "a largo plazo que trae beneficios al pueblo" pese a que todavía hay 200 hectáreas de monte particular que no están dentro de la agrupación forestal de Ranón.

Un escaparate para Asturias

La Fundación Biodiversidad gestiona los fondos. El proyecto general se centra en cinco áreas rurales de Galicia y Asturias "que atesoran un alto valor natural y se vieron afectadas por los devastadores incendios". Participan las gallegas fundación Juana de Vega, fundación Centro de Estudios Eurorregionales Galicia-Norte de Portugal, fundación Montescola y asociación Galega de Custodia do Territorio y la asturiana Fundación Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (Cetemas).

El presidente de Cetemas, Juan Majada, informa de que en Asturias se eligieron dos zonas con gestiones forestales diferentes. Por un lado la costa, donde se suele planta eucalipto y pino, y por otro el Suroccidente, donde no hay tanto interés en plantar especies altamente productivas. "Se trata de que estas acciones sirvan de ejemplo y se pueden extrapolar a otras zonas de Asturias con necesidades diferentes, que funcionen como escaparate", concluye. En las dos acciones piloto se invirtieron 50.000 euros.