El empresario lácteo Francisco Rodríguez, emocionado al ver su nombre en el campo de fútbol de Cangas del Narcea: "¡Quién me lo iba a decir!"

"El Reguerón-Francisco Rodríguez García. ¡Quién me lo iba a decir! Nunca pensé que podía pasar una cosa así", señaló el empresario lácteo al ver su nombre en el campo de fútbol de Cangas del Narcea, su concejo de origen. La Sociedad Deportiva Narcea renombró la instalación deportiva en agradecimiento al apoyo continuado que el presidente de Industrias Lácteas Asturianas ofrece a la entidad. Ayer, en un emotivo acto, Francisco Rodríguez recibió el apoyo de la entidad e inauguró oficialmente el nuevo césped del campo, renovado en buena parte gracias al respaldo económico del industrial.

Tito Casado, de la directiva de la Sociedad Deportiva Narcea, comenzó el acto glosando la trayectoria de Rodríguez, natural del pueblo cangués de Trascastro. Mencionó sus éxitos profesionales y su quehacer como "mecenas incansable", especialmente comprometido con su concejo natal. La actual directiva del Narcea se hizo cargo del club hace una década a través de una gestora que se propuso salvar a la entidad de su desaparición. "Recurrimos a don Francisco y no solo nos dio apoyo económico para salir adelante en ese momento, sino que nos dio ánimos y consejo, fue más que un patrocinador, un consejero experimentado que nos dio sosiego", señaló.

IMG-20250921-WA0021.jpg /

El empresario jugó un papel clave para acometer diferentes mejoras en las instalaciones deportivas y tampoco faltó su apoyo para acometer la obra más importante de las dos últimas décadas: la renovación del césped artificial, tras agotar su vida útil. Casado recordó que en esta tarea también arrimaron el hombro otros empresarios cangueses y socios de la entidad, así como el Ayuntamiento de Cangas. Sin embargo, la directiva, quería reconocer públicamente el "constante" apoyo del industrial y se planteó el cambio de nombre, aprobado por unanimidad en la asamblea de socios.

Discurso emocionado

El empresario cangués escuchó estos agradecimientos y confesó tener "dificultades para enhebrar un pequeño discurso porque me embargan los sentimientos, esa dicotomía entre la mente y el corazón". Y es que, por encima de todo, Francisco Rodríguez se siente cangués. "Soy uno de vosotros", dijo a los presentes en el sencillo acto de reconocimiento, celebrado al final del segundo partido disputado en el nuevo césped. Cabe recordar que Rodríguez ya fue nombrado Socio de Honor y recibió la medalla de oro de la Sociedad Deportiva Narcea en el año 2021.

"A la Sociedad Deportiva le incumbe nada menos que la responsabilidad de llevar por el mejor camino posible a la juventud de Cangas", señaló el fundador de Reny Picot, convencido del papel clave que juega el deporte en la formación de las nuevas generaciones. "Si el aspecto deportivo se enfoca bien, tendrá después trascendencia para que los caminos de la vida sean de libertad y respeto. Si hay respeto mutuo desde la libertad todo tiende al bien", señaló. A su juicio, el fomento del deporte "es lo mejor que podemos hacer por Cangas".

El industrial lácteo estuvo arropado por el exalcalde cangués, el socialista José Manuel Cuervo, al que agradeció el nombramiento en su día de hijo predilecto del concejo, y también por el actual alcalde, el popular José Luis Fontaniella. Ante ellos expresó su deseo de que "la vida política del país tienda a la concordia, que se dejen los rifirrafes que no pueden dar buen resultado". Concluyó su discurso, en el que recordó la especial figura de su abuelo Cándido, una "referencia" en su vida, dando "gracias con el alma".

El presidente del Narcea, César Rodríguez, también pronunció unas emocionadas palabras. Contó la difícil tarea a la que se enfrentó la entidad para renovar el césped y el ánimo que siempre encontraron en el empresario cangués. "Nos dio esperanza y seguridad para hacerlo", dijo el presidente, que explicó el "esfuerzo brutal" que asumió la entidad. En este sentido, agradeció la buena respuesta que obtuvieron de la sociedad canguesa y del Ayuntamiento para asumir tan importante obra.

Más que un club

Por su parte, el alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, defendió la razón del apoyo del consistorio: "El Narcea no solo es un club de fútbol, es una entidad en la que se forman doscientos chavales y que cuenta con quinientos socios. No podemos hacer otra cosa más que acompañar", señaló el primer edil. Fontaniella expresó que "muy pocas cosas son imposibles" y que la renovación del césped y su riego es un ejemplo "de que la unión hace la fuerza".

El alcalde cangués también se mostró agradecido al empresario Francisco Rodríguez por su respaldo a Cangas y animó al Narcea a "seguir trabajando" en nuevos proyectos. "Mi aplauso personal por haber conseguido tamaña empresa de recuperar el club y las instalaciones y mano tendida para que juntos podamos seguir abordando unas mejores instalaciones. Juntos podemos seguir trabajando para que Cangas sea más grande", concluyó. Tras las intervenciones se descubrió una placa que recuerda la decisión de renombrar el campo de fútbol cangués.