Lunes "flojo" en la feria de San Mateo, en Cangas del Narcea: "No ayuda que coincida con el día de venta en el mercado de Siero"

La feria de San Mateo, en Cangas del Narcea, resultó más floja de lo habitual. En total, se pusieron a la venta alrededor de cuarenta cabezas de ganado, una cifra inferior a otras ediciones. "Se esperaba poca afluencia al caer en lunes y coincidir con el mercado de ganado de Pola de Siero", señala el concejal de Medio Rural, Ángel Menéndez, que estuvo presente en el recinto ferial de La Imera y pudo conversar con los ganaderos.

Señala el edil que la mayor parte del ganado presente fue vacuno, aunque también hubo equipo y porcino. "Alguna venta sí que se registró", señaló el edil de una cita en la que se echaron en falta los tratantes de fuera del concejo. La participación en esta edición fue eminentemente local.

Uno de los ganaderos participantes fue José Amago, más conocido como Potes. Este tratante de ganado constata que la cita estuvo poco animada. "Bajé once vacas paridas y sus crías y vendí un animal", explica. De hecho, tenía pensado bajar veinte machos, pero, ante las perspectivas de poca afluencia, optó por reducir el movimiento de animales. "Coincidió mal día, ni vacas, ni gente, el año pasado al ser domingo había mucho más", señala este tratante cangués.

Con todo, Amago considera que las ferias, aunque tengan menos participación que antaño, siguen siendo importantes. "Es una tradición y luego es un evento que te sirve para hablar con los clientes y que te conozcan. Igual no lo compran ese día, pero luego vienen a verte", señala este profesional, que da cuenta de que los precios de venta se mantienen estables. El concejal Ángel Menéndez también coincide en la importancia de preservar estas citas tradicionales, que no dejan de ser un punto de encuentro del sector.

La próxima cita será el 1 de diciembre, con motivo de San Andrés. Vuelve a coincidir en lunes, así que los profesionales teman que también sea una feria de poca afluencia.