Una "disparatada comedia" abre la programación del nuevo curso en el teatro Toreno de Cangas del Narcea

El teatro Toreno de Cangas del Narcea comienza su programación en este nuevo curso con una comedia. “Divorciu de grupu” es el título de la obra que pondrá en escena el grupo “Les Filanderes”, un colectivo sociocultural de mujeres que nació en 1999 en Sama de Langreo.

El objetivo de esta asociación es abordar temas relacionados con la mujer y así lo mostrarán en la obra de teatro que llevan a Cangas del Narcea este miércoles 24 de septiembre, a las 20.00 horas.

Cartel de la obra de teatro "Divorciu de grupu". / Ayuntamiento Cangas del Narcea

Con una “disparatada comedia” abordan el tema del divorcio. Las protagonistas son cuatro mujeres casadas que viven en un pequeño lugar de Langreo y deciden divorciarse todas a la vez. La petición colectiva sorprende al juez que decide que una psicóloga estudie el caso. La psicóloga cita las mujeres y a su abogada en su consulta para comprender los motivos de esta decisión conjunta y en este escenario se desarrolla la divertida historia.

Uno de los mejores teatros de Asturias

Un inicio de temporada en el teatro Toreno que también ha resultado incluido entre los mejores teatros de Asturias por valoración del público. Un ranking que publica la página web agenda de teatro, en la que se destaca como este equipamiento cultural ha sabido adaptarse en el tiempo “a los cambios y demandas del público, convirtiéndose en un referente en la provincia”.

La programación del teatro a lo largo del año incluye desde obras de teatro clásicas hasta producciones contemporáneas, así como conciertos, cine y otros eventos culturales. Dando cabida también a la promoción de los talentos locales y a desarrollar actividades educativas y talleres.

Además, el teatro Toreno, ubicado en la calle Mayor de la capital canguesa, llama la atención por su belleza arquitectónica, desde su fachada a su interior.