El Narcea empata a cero con el Fabril: "Sumar un punto en esta liga tan igualada es importante"

La Sociedad Deportiva Narcea se enfrentó el domingo, en la segunda jornada de la liga de segunda Asturfútbol, al Club Deportivo Fabril, de Gijón. El encuentro, muy igualado, se saldó con un empate a cero. Un resultado "justo" para el entrenador de los cangueses, Andrés Linde: "Sumar un punto en esta liga tan igualada es importante".

"Fue un partido muy equilibrado con ligero dominio territorial del equipo local, pero sin muchas llegadas al área. Hubo un par de ocasiones en el primer tiempo y otro par en el segundo. El equipo rival manejó bien la pelota, pero sin llegar a generar peligro en ataque", resume el entrenador del Narcea, que repite por tercera temporada consecutiva.

A juicio de Linde a su equipo le faltó juego para ser superior, con todo, se muestra contento con el punto que suman gracias al empate. "En esta Liga hay seis o siete equipos que por plantilla son los grandes favoritos a ser los cinco primeros. Así que tenemos que pensar partido a partido para tratar de estar cerca de esos equipos", señala el entrenador.

El partido se jugó el domingo, justo antes del acto de homenaje al empresario Francisco Rodríguez que ya da nombre al campo de fútbol en agradecimiento del club a su continuado apoyo. Desde esta temporada el campo se llama "El Reguerón- Francisco Rodríguez García" y además de nombre estrena césped artificial.