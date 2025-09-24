El premio “Sirena” de Besullo ya tiene a sus mejores textos teatrales y el ganador es de una canguesa
“Relojes de acero”, de Beatriz Menéndez Alonso fue la obra mejor valorada por el jurado: “Aúna denuncia con lirismo”
“Relojes de acero”, de la canguesa Beatriz Menéndez Alonso es la obra ganadora del primer Premio “Sirena” de textos teatrales breves, convocado por el Centro de Recepción de Visitantes Alejandro Casona de Besullo y fallado el pasado 17 de septiembre, coincidiendo con sexagésimo aniversario del fallecimiento del dramaturgo Alejandro Casona.
El jurado ha destacado de esta obra su apuesta por la esperanza en tiempos como los actuales. “En la mejor tradición de Bertolt Brecht, aunando denuncia con lirismo, la autora de este texto nos remueve por dentro, nos obliga -de una forma suave, delicada- a tomar una postura ante el poder, ante la autoridad que nos dice que ‘las cosas son así y punto’”, destacan.
La autora, residente en Oviedo, estudió Derecho y asiste a varios talleres de escritura creativa, así como a clubes de lectura. “Tengo la suerte de haber nacido y vivido la etapa más importante de mi vida en Cangas del Narcea y creo que, al igual que Alejandro, esta impronta va contigo, está en tus lecturas, en tu imaginación y, al final, en lo que escribes. Somos lo que escribimos y esta esencia e idiosincrasia cultural tan arraigada en nuestra tierra se manifiesta siempre allá donde estemos, lejos o cerca del mundanal ruido”, reconoce la autora.
En segundo lugar, y debido a la proximidad en que ha quedado la segunda obra clasificada, el jurado ha decidido otorgar la condición de finalista del primer premio “Sirena” a la obra “Coloquio de don Pedro y sor Marcela”, original de José Aldariz Olosa, que fue calificada por el jurado como “un magnífico texto” y una idea “estupendamente presentada, con unos diálogos y unos personajes creíbles, verosímiles y con gran riqueza de matices”, destaca el jurado.
José Aldariz tiene 27 años y es de Lugo. Es graduado en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad de Santiago de Compostela y escribe desde la adolescencia. Su primer contacto con el teatro fue, precisamente, la lectura de “La dama del alba”, de Alejandro Casona y la primera obra que vio, “El soldado fanfarrón”, de Plauto.
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- La inesperada multa que está afectando a los conductores asturianos: el papel que no tienen en regla y se sanciona entre 601 y 3.005 euros
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
- Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión