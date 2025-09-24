El premio “Sirena” de Besullo ya tiene a sus mejores textos teatrales y el ganador es de una canguesa

“Relojes de acero”, de la canguesa Beatriz Menéndez Alonso es la obra ganadora del primer Premio “Sirena” de textos teatrales breves, convocado por el Centro de Recepción de Visitantes Alejandro Casona de Besullo y fallado el pasado 17 de septiembre, coincidiendo con sexagésimo aniversario del fallecimiento del dramaturgo Alejandro Casona.

El jurado ha destacado de esta obra su apuesta por la esperanza en tiempos como los actuales. “En la mejor tradición de Bertolt Brecht, aunando denuncia con lirismo, la autora de este texto nos remueve por dentro, nos obliga -de una forma suave, delicada- a tomar una postura ante el poder, ante la autoridad que nos dice que ‘las cosas son así y punto’”, destacan.

La autora, residente en Oviedo, estudió Derecho y asiste a varios talleres de escritura creativa, así como a clubes de lectura. “Tengo la suerte de haber nacido y vivido la etapa más importante de mi vida en Cangas del Narcea y creo que, al igual que Alejandro, esta impronta va contigo, está en tus lecturas, en tu imaginación y, al final, en lo que escribes. Somos lo que escribimos y esta esencia e idiosincrasia cultural tan arraigada en nuestra tierra se manifiesta siempre allá donde estemos, lejos o cerca del mundanal ruido”, reconoce la autora.

En segundo lugar, y debido a la proximidad en que ha quedado la segunda obra clasificada, el jurado ha decidido otorgar la condición de finalista del primer premio “Sirena” a la obra “Coloquio de don Pedro y sor Marcela”, original de José Aldariz Olosa, que fue calificada por el jurado como “un magnífico texto” y una idea “estupendamente presentada, con unos diálogos y unos personajes creíbles, verosímiles y con gran riqueza de matices”, destaca el jurado.

José Aldariz tiene 27 años y es de Lugo. Es graduado en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad de Santiago de Compostela y escribe desde la adolescencia. Su primer contacto con el teatro fue, precisamente, la lectura de “La dama del alba”, de Alejandro Casona y la primera obra que vio, “El soldado fanfarrón”, de Plauto.