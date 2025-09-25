La Cofradía del Vino de Cangas ya tiene a sus cofrades de honor: Álvaro Queipo, José Luis Murcia, Cristian González y Maximino Rodríguez

La Cofradía del Vino de Cangas ya tiene todo preparado para celebrar su XXI Gran Capítulo coincidiendo con la Fiesta de la Vendimia, los próximos 10 y 11 de octubre. La parte más vistosa de sus actos es el nombramiento de los nuevos cofrades de honor, distinción que otorgan a personas que por su proyección profesional pueden convertirse en buenos embajadores del vino de Cangas. Este año los elegidos son José Luis Murcia, presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV); el cocinero asturiano Cristian González, conocido por su programa en la TPA, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el presidente de la Cofradía del Torto de Maíz de Oviedo, Maximino Rodríguez, colectivo con el que los cangueses realizarán su tradicional hermanamiento.

La elección de los galardonados, a excepción del perteneciente a la cofradía con la que se realiza el hermanamiento, surge de las propuestas que presentan los cofrades en asamblea, que posteriormente se someten a votación. Este año la nota curiosa ha estado en la candidatura del presidente del PP, puesto que la presentó un socialista, el exalcalde cangués José Manuel Cuervo.

Cuenta que a Álvaro Queipo lo conoce desde que era un niño, cuando iba a visitar a sus abuelos "que eran mis vecinos de puerta, con los que tenía una buena relación de vecindad y amistad, les tenía mucho cariño". La buena relación de Cuervo con la familia canguesa del actual dirigente popular hace que cuando coinciden en diferentes actos se saluden. Así fue como en el Gran Capítulo de la Cofradía del Desarme (Oviedo), en el que Queipo fue nombrado cofrade, Cuervo le dijo que siendo de Cangas del Narcea tenía que ser cofrade del Vino de Cangas a lo que Queipo le invitó a que propusiera su nombre.

"No pude asistir a la asamblea donde se votaron los cofrades de honor, pero delegué mi propuesta en Alfredo García, una candidatura que no tiene nada que ver con la política, sino con la relación de amistad", subraya.

Finalmente, su candidato salió adelante en una reñida votación en la que hubo empate, decantándose en una segunda ronda a favor de Queipo, del que destacan que es "una excelente persona, con raíces en Cangas del Narcea y con trayectoria profesional".

Una directiva con caras nuevas

El próximo Gran Capítulo será especial por ser el primero de Alfredo García como Cofrade Mayor, dando el relevo a Raúl Teimil, al frente del colectivo desde que se fundó hace más de dos décadas. García forma parte de la directiva de la cofradía desde su puesta en marcha, como la mayoría de sus componentes. La segunda de la junta es Nieves Fernández, que desempeña el cargo de superintendente. Como novedad se estrenan tres nuevos vocales: Alejandro Mata, María Menéndez y Sara Vicente, que se suman a Aniceto Álvarez, Joaquín Fernández, Belén González y Fernando González.