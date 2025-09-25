La literatura protagoniza la oferta cultural de Cangas del Narcea estos días

Cangas del Narcea finaliza la semana con planes literarios. Varios autores presentarán sus obras estos días en diferentes escenarios, entre los que habrá desde novela a libros de investigación de diferentes temáticas y ensayo.

La tarde de este jueves tendrá lugar la primera de las presentaciones literarias. El cangués Ovidio Fernández Arbas, investigador especializado en la historia de la salud ocupacional da a conocer su libro “Acero mal templado” en el que analiza la obra literaria castrense del también cangués Mario Gómez (1872-1932). Fue médico militar, que además dejó muchas publicaciones, entre ellas una trilogía en la que profundizó científicamente en lo que podía mejorar tanto en el reclutamiento como en la propia conversión del recluta en soldado, haciendo a su vez una radiografía social de la época. La presentación se realizará en el espacio cultural de la librería Treito, a las 19.30.

Las siguientes citas literarias serán este viernes, a las 19.00 horas, Jaime Izquierdo, estará en Xedré hablando de su último libro “Una nueva economía para la aldea del siglo XXI”. Se trata de un ensayo en el que se reflexiona sobre la aldea y en él señala que es “una especie de poblamiento en peligro de extinción” y señala que los efectos de su declive ya se están percibiendo en forma de “riesgos ambientales, grandes incendios, desequilibrios ecológicos y pérdida de biodiversidad”. El acto tendrá lugar en la carpa del restaurante FunsiQuín.

Mientras tanto, en Cangas del Narcea, en el auditorio de la Casa de Cultura, la canguesa Melania García presentará su novela “Las novias del cuervo”, a partir de las 19.30 horas.

Ya el sábado, a las 12.30 horas, Manuel Vázquez-Prada Grande, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Bajo Nalón, presentará en el auditorio de la Casa de Cultura los libros “Iglesias y capillas de Santa Eulalia y Santa María Magdalena en Asturias” e “Iglesias y capillas de Santiago en Asturias”.