Cangas del Narcea rinde homenaje a históricos del boxeo: Roberto Durán, Manel Berdonde, Alfredo Evangelista, Rigoberto Álvarez, Kerman Lejarraga y Joana Suárez

Cangas del Narcea celebra este sábado su segunda gala deportiva con un homenaje al boxeo internacional. Una cita en la que se podrá disfrutar del deporte, con siete combates amateur que puntúan para el Campeonato de España, y también con la presencia de algunas de sus estrellas, puesto que a la cita acudirán algunos de los boxeadores que se alzaron con el título de campeones del mundo.

Por las calles de Cangas del Narcea, este viernes ya se podía ver a algunos de ellos como Manel Berdonde “El Tigre de Tetuán”, Rigoberto Álvarez “El Español” (hermano de Canelo Álvarez) y Alfredo Evangelista. A ellos se sumarán Roberto Durán “Mano de Piedra”, Kerman Lejarraga y Joana Suárez “Nani”, además de Margarita Rodríguez “Miri”, del Consejo Mundial de Boxeo.

A las 17.30 horas tendrá lugar el pesaje de los boxeadores, en las instalaciones del local “El Cangués”, enfrente del polideportivo municipal, donde se desarrollará toda la gala. Hasta que comiencen los combates, el grupo local “Kilika Santa” ofrecerá un concierto y a partir de las 19.00 horas comenzará a prepararse la pista para recibir a los boxeadores y dar comienzo a los combates en el ring.

Los espectadores podrán vivirlo desde primera fila, en unas sillas habilitadas alrededor del ring o desde las gradas del pabellón. Las entradas para disfrutar del espectáculo deportivo tendrán un coste de 15 euros para ocupar las gradas y de 30 euros para estar en la pista al lado de los boxeadores y árbitros. La organización del evento asegura que la cita despierta mucho interés y que ya se han vendido numerosas entradas.

Club de boxeo en Cangas

La afición en Cangas del Narcea por boxeo es palpable y ya existe un club de boxeo federado, el primero en el municipio, que se creó a principios de este año y que cuenta con 14 personas. El entrenador Francisco Martins, del gimnasio Coliseum, es el encargado de dirigir los entrenamientos, además el club cuenta con el boxeador Alfredo Evangelista como director técnico.

Quienes se han sumado a practicar este deporte en Cangas del Narcea van desde los 9 años a los 45 y, a partir de octubre, se espera aumentar el número de asistentes, ya que se abren las inscripciones.

La formación que se imparte es la de boxeo sin contacto. “Es un deporte que exige mucha disciplina para aprender las técnicas y la ejecución, no es solo pegar puñetazos”, explica Francisco Martins.

José Vidal es uno de los integrantes del club y cuenta que el boxeo “es una disciplina muy exigente, donde también se inculca valores como compañerismo y respeto máximo, pero además sirve para desarrollar habilidades de defensa personal”.