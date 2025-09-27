Descubre los tres vinos blancos de la DOP Cangas premiados en el prestigioso concurso mundial de vinos extremos: "Nos certifica que gustan en el exterior"

En plena campaña de vendimia dos bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) vino de Cangas han recibido la noticia de que sus vinos se han posicionado entre los mejores del Concurso mundial de vinos extremos que organiza el CERVIM, el centro que salvaguarda la viticultura de montaña, conocida como heroica, y de la que forma parte la DOP canguesa.

El concurso reúne a más de un millar de vinos de 17 países y otorga unas 200 medallas de oro, de las que tres llegan a Asturias de la mano de las bodegas Las Danzas, de Cangas del Narcea, y Siluvio bodegas y viñedos, en Ibias.

La canguesa consiguió posicionar en el concurso los dos vinos blancos que presentó: Danza Prima albarín blanco 2024 y Media Vuelta albarín blanco 2023. El primero es un vino joven, mientras que el segundo tiene crianza en barrica de roble asturiano, pero coinciden en que ambos están elaborados solo con uva de la variedad autóctona albarín blanca.

“Es una variedad muy buena, cada vez se está conociendo más y valorando lo bien que envejece, el albarín blanco siempre triunfa, es un oro que tenemos en Cangas”, destaca Carmen Martínez, al frente de la bodega Las Danzas, que recibe estas medallas de oro como “un reconocimiento al trabajo de toda la familia”. Además, el año pasado también logró una medalla de oro en el concurso con otro de sus vinos blancos, realizado con la misma variedad.

“El premio llega en plena vendimia, cuando estás cansado del esfuerzo y trabajo que supone, así que es un empujón para seguir y ver que merece la pena”, asegura.

La bodega ibiense consiguió la medalla de oro con Siluvio albarín blanco de guarda 2023, un vino que actualmente está comercializando y que también fue valorado con 93 puntos en la prestigiosa guía de vinos “The wine advocate”, de Robert Parker.

“Este reconocimiento nos certifica que la variedad y los vinos gustan en el exterior y a los paneles de catadores y que la zona tiene futuro”, asegura el bodeguero Lalo Méndez León. Su vino ganador está elaborado solo con albarín blanca y sometido a un proceso de crianza de 12 meses en diferentes formatos: en acero, barricas de 600 litros, fudres de 1.000 litros y en esfera de cemento. “Se hace la crianza por separado de la misma cantidad de vino durante 12 meses y luego se unifica todo, se hace coupage”, explica.

Para él, ver a su vino premiado con la medalla de oro “es una felicidad tremenda, nos reconoce que no lo hacemos mal, que tenemos futuro y te da mucho ánimo y un espaldarazo de confianza para seguir apostando y elaborando en la misma línea”.

Con el impulso que les da este reconocimiento, ambas bodegas encaran ya la recta final de la vendimia, en la que solo les queda por meter en bodega las variedades tintas.