Los vecinos de Genestoso celebran el inicio de la obra que protegerá al pueblo de los desprendimientos

Los vecinos de Genestoso, en Cangas del Narcea, que en agosto sufrieron el asedio de las llamas durante dos largas semanas, celebran con alivio que la Consejería de Medio Rural esté actuando con rapidez para proteger al pueblo de posibles desprendimientos de la escarpada ladera, totalmente calcinada, bajo la que se encuentran varias casas del núcleo rural.

La semana pasada la Administración regional anunciaba una inversión de 815.000 euros para instalar una barrera de contención y su ejecución inmediata. Los trabajos ya están en marcha y por ahora se centran en abrir una pista de acceso sobre el pueblo, que se había comenzado durante los incendios, y que servirá para situar la barrera. Además, continúa la inspección de la ladera por parte de los técnicos: esta semana se volvió a reconocer la zona quemada con drones.

"Estamos satisfechos con la rápida respuesta de la Consejería", aseguran los vecinos, que añaden que el proyecto que les han presentado "cumple las expectativas, además es una obra que nos dijeron que está abierta y que si se necesitan ampliar los metros de barrera de protección se ampliará".

En principio, el proyecto contempla la instalación de una barrera dinámica de contención que medirá casi 325 metros, para lo que se aprovechará la pista que se comenzó a abrir durante los incendios para intentar atajarlos y en cuya continuación se está trabajando en estos primeros días.

Tras el paso del incendio forestal, que llegó a la localidad canguesa desde la vecina provincia de León, los vecinos lejos de recuperar la tranquilidad se encontraron con el temor de que la llegada de las lluvias pudiera provocar desprendimientos sobre sus casas. Reconocen que durante todo el día escuchan el movimiento de piedras bajar por la ladera, lo que les genera "mucha incertidumbre".

Por ahora, señalan que las lluvias que se produjeron este mes fueron suaves, lo que no provocó ningún riesgo. "Llovió mucho pero por suerte fue de forma suave y no de tormenta, que es lo que más nos preocupa", reconocen.