Cangas del Narcea se rinde al boxeo en una gala deportiva con históricos del ring: "Es una oportunidad única"
"Esta velada para Cangas es importante y va a estar siempre en la mente de todos", destaca Evangelista, uno de los seis homenajeados por su trayectoria deportiva
Históricos boxeadores de talla internacional y con numerosos títulos de campeones nacionales, europeos y latinoamericanos en sus currículos se dieron cita en Cangas del Narcea este sábado para formar parte de la II Gala del deporte, dedicada esta vez a rendir homenaje a esta disciplina. El madrileño Manel Berdonce “El Tigre de Tetuán”, el mexicano Rigoberto Álvarez “El Español” (hermano de Canelo Álvarez), Alfredo Evangelista, natural de Uruguay y afincado en España; el vasco Kerman Lejarraga y la asturiana Joana Suárez “Nani” fueron las estrellas del boxeo homenajeadas por su trayectoria deportiva en un acto organizado por el Consejo Mundial del Boxeo y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Un reconocimiento que todos agradecieron, así como el recibimiento de los aficionados cangueses. “Es muy grato el reconocimiento, porque todos cuando nos dedicamos a algo queremos llegar a lo más alto”, agradeció Rigoberto Álvarez, que se quedó prendado de la capital canguesa y no dudó en asegurar que le encantó “incluso para vivir con mi familia, es un pueblo hermoso, de ensueño para vivir”.
Berdonce, que ya estuvo el año pasado en Cangas del Narcea, destaca el trato recibido por la gente y el nivel de la gala: “Tiene muy buenos combates y un buen ambiente, el año pasado ya vino gente, pero este noto que hay más y seguro que seguirá creciendo porque el espectáculo está muy bien”.
Una gala con seis combates
El evento incluyó seis combates amateurs puntuables para el Campeonato de España y que permitió a los aficionados del Suroccidente disfrutar del boxeo en directo, en un ring instalado en medio de la cancha del polideportivo municipal de El Reguerón.
El cangués Robustiano Álvarez, embajador del Consejo Mundial del Boxeo, es quien está detrás de la organización, con el que quiere que en Cangas del Narcea vuelva la tradición de disfrutar del boxeo anualmente como ocurría décadas atrás. “Esto supone traer de vuelta el boxeo después de 40 años, cuando teníamos unas galas de boxeo emblemáticas en el patio del Ayuntamiento coincidiendo con las fiestas del Carmen, eran parte del pueblo y con dos ediciones celebradas lo volvemos a recuperar”, destaca.
Buena respuesta del público
También ensalzó la gala el siete veces campeón de Europa, Alfredo Evangelista, que en Cangas ostenta el título de haber sido uno de los embajadores del vino al recibir durante la Fiesta de la Vendimia de 2022 la distinción “Cepa de oro”, que otorga la Junta Local de Hostelería, además de ser el director técnico del recientemente creado club de boxeo en la localidad. “Esta velada para Cangas es importante y va a estar siempre en la mente de todos, la gente la acoge muy bien y nosotros estamos contentos con el recibimiento, la gente nos para continuamente para hacer fotos”, recalca.
Entre los homenajeados también se encontraba Margarita Rodríguez “Miri”, que fue secretaria general de la Federación española de boxeo durante 35 años. “Impulsó el boxeo femenino en España, por eso la medalla del Consejo Mundial”, argumenta Robustiano Álvarez.
Los aficionados al boxeo agradecen la iniciativa porque es “una oportunidad única ver esto en Cangas del Narcea y encontrarse con grandes campeones”, subraya Alberto Delgado, que en su caso asistía para poder conocer a Kerman Lejarraga , “me gusta el boxeo y la forma de combatir de Lejarraga, cuando peleaba”.
