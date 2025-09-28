Una vendimia "espectacular" en Cangas del Narcea: los viñedos doblan su producción, "con muchos más kilos de los esperados"

"Un año espectacular". Así califican bodegueros y viticultores de la Denominación de Origen Protegida vino de Cangas la vendimia de este año, que les está sorprendiendo por la cantidad y calidad de uva que están recogiendo. Con prácticamente toda la uva blanca de la variedad autóctona albarín blanca ya en bodega, los elaboradores encaran la recta final de la campaña vendimiando las variedades tintas: albarín negra, verdejo y, por último, carrasquín.

En plena faena se encontraban la mañana de ayer en bodegas La Verdea, en Puenticiella (Cangas del Narcea). Luciano Gómez, al frente de la bodega, asegura que están abrumados con la producción que están recogiendo este año: "Son muchos más kilos de los que esperábamos". Insiste en la gran calidad de la uva, que ha llegado al final del ciclo sana "no tenemos que seleccionar ni quitar nada, está entrando muy sana en bodega".

El buen tiempo que ha acompañado este año a todos los momentos clave de crecimiento del fruto en la cepa e incluso ahora durante su vendimia, es lo que está haciendo que los viticultores se encuentren con parcelas donde están recogiendo cantidades que superan "todas las medias".

Luciano Gómez señala que, aun quedándole varios días de vendimia, en bodega ya han entrado más kilos de uva que el año pasado. "Ya tenemos 25.000 kilos en bodega y falta por entrar parte de producción blanca y toda la tinta", destaca. Lo que está viendo es que los viñedos están más que doblando el peso del pasado año. Pone dos ejemplos: una parcela en la que en la campaña anterior recogieron algo más de 6.000 kilos, este año casi llegan a los 14.000 y otra en la que, de 800 kilos de la vendimia de 2024, pasa a obtener este año 4.000 kilos.

Mañana de vendimia este sábado en un viñedo de Puenticiella de bodegas La Verdea. / D. Álvarez

Ante tanta producción, lo que necesitan son "manos para trabajar, pero hay pocas y es un problema, al menos está acompañando el tiempo lo que nos da tranquilidad para poder ir vendimiando poco a poco", señala.

Un día de vendimia le queda a la bodega Las Danzas para dar por finalizada la campaña y la bodeguera Carmen Martínez confirma que este año tienen "muy buena cosecha. Hay muchísima cantidad y de uva blanca entró más que otros años". Su previsión es terminar de recoger toda la uva el próximo martes, será la de las variedades tintas verdejo, albarín negra y carrasquín para elaborar sus monovarietales de Media Vuelta.

“Con el buen tiempo que tenemos este septiembre esperamos para vendimiar porque la uva está sana, sin tendencia a pudrir, en ese sentido está siendo más tranquilo”, reconoce.

En Ibias también continúa la vendimia. Siluvio bodegas y viñedos, de Lalo Méndez León, ya tiene la uva blanca en bodega, pero le falta las tintas, que ha decidido dejar una semana más en viñedo para darle opción a que madure un poco más. “Vamos viendo sobre la marcha, analizamos el grado (de azúcar) y decidimos dejarlo un poco más, como vienen días de sol puede madurar, si anunciasen lluvia ya las cortaría”, explica. No obstante, matiza que a estas alturas la uva ya no madura como en agosto, por la bajada de temperaturas. “Ya no hace tanto calor como en pleno verano, ahora las máximas son de 22 grados y las mínimas son muy bajas durante la noche, de tres o cuatro grados, además la hoja ya está un poco dañada porque ya estamos en otoño y la planta no funciona al cien por cien”, detalla.

Un día de vendimia

Para realizar la recogida de la uva, cómo esté el tiempo también es esencial. Los días de lluvia están descartados para vendimiar, pero tampoco se puede hacer la cosecha a pleno sol, por lo que los viticultores aprovechan las mañanas de los días estables para recoger una uva seca y fresca. “Vendimiamos antes de que despunte el sol, para las doce y media solemos terminar, la intención es que la uva entre lo más fresca posible en bodega”, explica Luciano Gómez. El objetivo es evitar que con el calor la uva empiece a fermentar.

La recolección se hace por variedades, esperando a que cada una de ellas llegue a su punto óptimo de maduración, ya que no todas lo hacen a la vez. La albarín blanca siempre es la primera en madurar y después llegan las tintas verdejo, albarín negra, mencía y cierra siempre cada campaña la carrasquín.

En el viñedo los racimos se van recogiendo en cajas de 20 kilos, para evitar que se apelmacen hasta su entrada en la bodega. Allí entran a través de una mesa de selección en la que se retiran uvas dañadas y pasa a la despalilladora y a la prensa. Algunas de las bodegas, como es el caso de La Verdea y Las Danzas realizan una maceración en frío de entre 24 y 48 horas antes de iniciar el proceso de fermentación.

“En estos días no solo son las horas de vendimia, la bodega da mucho trabajo, así que lo que hacemos es recoger un día y dejamos el siguiente para procesar en bodega”, detalla Gómez.

En este sentido, Carmen Martínez añade que a pesar de lo intenso que sea el trabajo en el viñedo para recoger todo el fruto “la labor de bodega no se puede descuidar porque es la clave”.