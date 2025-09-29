Derrota en el primer partido de la temporada del equipo junior del Club de Baloncesto cangués
Los de Cangas se enfrentaron al club de Castrillón con un resultado en el marcador de 67-32
La liga de baloncesto para las categorías inferiores acaba de arrancar. Este fin de semana lo hicieron los equipos junior, entre ellos el del Club de Baloncesto Cangas del Narcea y a lo largo de octubre se irán sumando el resto de categorías.
El primer equipo de la temporada del equipo cangués no ha sido positivo, puesto que comenzaron con una derrota frente al Club de Baloncesto Castrillón, que jugaba en casa.
El resultado fue de 67 puntos para los de Castrillón y los 32 puntos marcados por los jugadores de Cangas del Narcea.
Un “mal partido” que el club achaca a “los nervios”. Una condición que a pesar de que aseguran que lograron controlar durante la segunda parte “no sirvió para reducir la ventaja en el marcador, aunque en el segundo tiempo se vio un partido más igualado”.
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil