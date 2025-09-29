Derrota en el primer partido de la temporada del equipo junior del Club de Baloncesto cangués

La liga de baloncesto para las categorías inferiores acaba de arrancar. Este fin de semana lo hicieron los equipos junior, entre ellos el del Club de Baloncesto Cangas del Narcea y a lo largo de octubre se irán sumando el resto de categorías.

El primer equipo de la temporada del equipo cangués no ha sido positivo, puesto que comenzaron con una derrota frente al Club de Baloncesto Castrillón, que jugaba en casa.

El resultado fue de 67 puntos para los de Castrillón y los 32 puntos marcados por los jugadores de Cangas del Narcea.

Un “mal partido” que el club achaca a “los nervios”. Una condición que a pesar de que aseguran que lograron controlar durante la segunda parte “no sirvió para reducir la ventaja en el marcador, aunque en el segundo tiempo se vio un partido más igualado”.