El Narcea disputó este domingo “un gran partido” en Soto del Barco en el que se llevó la victoria

El Narcea disfrutó este domingo de “un gran partido” contra el Marítimo Racing Club, de Soto del Barco, que jugaron en casa en su campo El Pico. El equipo local comenzó imponiéndose, inaugurando el marcador, pero luego el Narcea remontó y consiguió marcar tres goles, cerrando el partido con 1-3.

“Fue una gran victoria en un campo difícil”, destaca el entrenador Andrés Linde que relata que se encontraron con un equipo rival que tenía mezcla de jugadores veteranos y jóvenes que controlaban los balones parados y “las jugadas ensayadas que nos hacían daño y nos exigían tener que estar al cien por ciento en cada jugada”.

Describe que en el primer tiempo mandó el equipo local, pero las tornas cambiaron tras el descanso. En la segunda parte del partido el Narcea salió con empuje y lograron levantar el marcador de 1-0 con dos goles de penalti y uno de falta. Los tres goles fueron de Daniel Menéndez, pero Linde destaca “la gran actuación de todo el equipo”, en el que esta ocasión estuvieron incluidos dos juveniles para cubrir los huecos de varios futbolistas de baja.