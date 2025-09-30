Cangas del Narcea, punto de inicio del proyecto formativo Ruta Digital en el Suroccidente

El programa de capacitación digital de la Cámara de Comercio de Oviedo y la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, “Ruta digital”, está recorriendo estos días el Suroccidente y el lunes hizo parada en Cangas del Narcea.

Escolares y vecinos se acercaron a conocer el aula móvil que se instaló en la plaza La Oliva, frente a la Casa de Cultura, donde conocieron las posibilidades del programa tanto en formación online como presencial.

El programa cuenta con un centenar de títulos pensados para todos los niveles de desempeño digital, desde lo más básico hasta herramientas de inteligencia artificial. Todos ellos son gratuitos gracias a la financiación de la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation y certificados por la Cámara de Comercio de Oviedo.

El aula móvil ofrece un espacio de casi 42 metros cuadrados, 10 ordenadores y conectividad 5G, además de un sistema de conexión vía satélite para garantizar la disponibilidad del servicio en zonas con cobertura limitada.

Durante la visita los vecinos recibieron información y tuvieron la posibilidad de registrarse en el programa y elegir los cursos que les pueden interesar con la asistencia del equipo Ruta Digital.

Este martes, la propuesta ha llegado a San Antolín de Ibias, el miércoles hará parada en el polideportivo de Cerredo (Degaña) y el jueves estará en Pola de Allande, en el recinto ferial.