El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y abren nuevos negocios: "La gente alucina"

El pueblo cangués de Besullo es conocido por ser el lugar de nacimiento del dramaturgo Alejandro Casona. Pero a lo largo de la historia ha sido mucho más que eso, ya que tuvo una intensa vida tanto económica como cultural. La primera marcada por la industria del hierro desde el siglo XVIII y la segunda, por el asentamiento en 1871 de la primera comunidad protestante de Asturias, que tuvo un papel fundamental en el desarrollo tanto educativo como cultural del pueblo.

Ese pasado esplendoroso tiene reflejo en un presente en el que el pueblo lucha por mantenerse vivo y activo. A lo largo de los años han ido surgiendo diferentes iniciativas de emprendimiento que se añaden al mantenimiento de las tradicionales, haciendo que en Besullo conviva el Centro de Recepción de Visitantes "Alejandro Casona", dos bares, uno de ellos con restaurante; una tienda de artesanía del cuero, una recién estrenada casa con apartamentos rurales, además de una panadería, un aserradero y ganaderías. Sumando también la llegada de nuevas habitantes que no tenían vínculos previos con la zona.

David Mancebo en la puerta de su bar Casa Manón. / D. Álvarez

El madrileño David Mancebo lleva el bar Casa Manón, situado a la entrada del pueblo. Con raíces familiares en un pueblo cangués próximo a Besullo, Zreicéu, en 2009 con la crisis inmobiliaria decidió dejar Madrid. Era carpintero y el trabajo había empezado a escasear. Así que lo único que tenía claro es que de empezar de cero en otro lugar tenía que ser en Besullo o alrededores, el lugar donde había veraneado toda su vida. Coincidió que el bar del pueblo estaba cerrado y apostó por alquilarlo. En principio era algo temporal hasta salir de la crisis y poder volver a su oficio, pero ya han pasado 16 años.

“Tenía claro que quería venir aquí porque era lo que conocía y sabía que el bar siempre había funcionado muy bien y funciona porque aquí sigo”, expone. A lo largo de estos años ha visto a Besullo crecer, sobre todo a nivel turístico. “Estamos en un sitio alejado con poca publicidad y cada vez viene más gente y se queda alucinada con el pueblo y la zona”, subraya.

El tirón turístico de Besullo

Por la hostelería también apostaron Mari Carmen Martín García, de Salamanca, y su marido, Julio López Fernández, de Otriello, un pueblo próximo a Besullo. Tuvieron un restaurante en Madrid durante más de una década y decidieron cerrar esa etapa y buscar la tranquilidad en Besullo transformando una casa vieja en el Trasgu un bar restaurante, oferta que no había en la localidad. “Me llamaron loca cuando decidí invertir todo aquí, pero teníamos que haberlo hecho antes, nos gusta mucho vivir en Besullo”, recalca Mari Carmen Martín, que a final de año se jubila, cerrando así el negocio tras 14 años funcionando. No obstante, espera encontrar relevo porque asegura que “Besullo evolucionó al alza, hay mucho turismo, estamos dando a diario entre 30 y 40 comidas en un sitio al que hay que venir porque la carretera se acaba aquí”.

El aumento del turismo en la zona dio el impulso a María Arbas Fernández y Mino Blanco Rodríguez para invertir en la localidad restaurando la antigua casa rectoral para convertirla en cinco apartamentos turísticos, que se inauguraron el pasado mes de agosto. “Nací en Madrid y me crie allí pero mi familia es de Besullo y para mí es mi infancia, es donde está la casa de mis abuelos y si tenía que apostar por un sitio ese es Besullo”, reconoce María Arbas. Para ella es un pueblo lleno de vida, donde la gente mantiene el vínculo con sus raíces familiares. Por eso cuando surgió la oportunidad de comprar la casa rectoral decidieron lanzarse, a pesar de que sus trabajos están en Oviedo.

“Empezamos con mucha ilusión y nos gustaría crear algún puesto de trabajo local, generar oportunidades para que la gente se pueda quedar aquí” y añade que “Besullo tiene mucho tirón y gente con ganas de hacer cosas por el pueblo”.

Julio Rozas en el Centro de Recepción de Visitantes. / D. Álvarez

Un ejemplo es Julio Rozas. Aunque no es de Besullo -nació en Madrid y sus raíces familiares están en Irrondo de Besullo-, está volcado en hacer que la localidad recupere su pasado cultural “esplendoroso”. Es el responsable del Centro de Recepción de Visitantes “Alejandro Casona” y de guiar a los turistas por la localidad. El equipamiento municipal salió a licitación en 2020 y él fue el único en presentar oferta, había realizado un curso de turismo para lograr el certificado de profesionalidad y se tomó el proyecto como “un capricho” con el interés de que “a través del turismo Besullo volviera a despertar tanto la actividad cultural como económica”. Paralelamente fue promoviendo diferentes actividades culturales e impulsó la recuperación de la asociación cultural Amigos de Besullo, desde la que organizan concursos de fotografía, literario, jornadas por el Día de la Mujer y hasta una semana cultural en agosto.

“En estos cinco años veo a Besullo diferente, el único ocio que había entonces era salir a los bares y ahora tenemos eso y diferentes actividades culturales a lo largo del año”, destaca. Entre sus objetivos está presentar a la localidad por primera vez al Premio Pueblo Ejemplar de Asturias en un par de años.

Belén Fernández en su tienda de artesanía en Besullo. / D. Álvarez

Involucrada en la asociación cultural está Belén Fernández, que en 2022 decidió emprender a los 52 años, después de quedarse en paro tras 35 años trabajando en Oviedo y Gijón. Apostó por su pueblo natal montando su taller y tienda artesanal "La Marquesa de Bisuyu". “Empecé a trabajar el cuero como afición y hacía cosas para hacer regalos a mis amistades, pero al quedar en paro vi una oportunidad y con el impulso de mis amigas y las ayudas del programa Leader me lancé”, cuenta Belén Fernández, que asegura que volver al pueblo, a la casa familiar “fue un cataclismo, pero ahora no lo cambio”. Además, cuenta que en Besullo tiene la posibilidad de conocer a gente que viene de diferentes lugares gracias al tirón turístico que está teniendo “y eso enriquece mucho”.

Hedwig Schipperheijn "Lara" en Besullo. / D. Álvarez

La localidad cuenta con 110 casas y unos 70 habitantes habituales, la mayoría por encima de los 80 años. En los últimos años, la apuesta por Besullo no corresponde solo a gente vinculada a la zona, sino que han recibido a dos nuevas vecinas sin ningún tipo de raíz en Cangas del Narcea. Se trata de una neoyorkina, que prefiere no identificarse, que vivió varios años en Sevilla y recaló Besullo, pueblo que asegura que le encanta; y la holandesa Hedwig Schipperheijn, aunque en España ha adoptado el nombre de Lara. Llegó a Besullo hace dos años cuando buscaba un sitio para instalarse en Asturias, atraída por la exuberante naturaleza de la región. “Besullo me ha acogido con los brazos abiertos, la gente es cálida, abierta y muy generosa”, confiesa y estar en el pueblo le ha dado la oportunidad de practicar la agricultura regenerativa: “Este año cultivé los tomates más sabrosos de mi vida, y suficientes para compartir con mis vecinos”. Además, está últimando y a punto de publicar de publicar un libro sobre la ortiga, que lleva por título "La versátil ortiga: descubriendo los superalimentos de la naturaleza, las maravillas del jardín y los textiles sostenibles".

Esta pequeña localidad, situada a 17 kilómetros de la capital del concejo, es una muestra de la variedad de posibilidades que ofrece la zona rural y de ejemplos de emprendimiento. El propio grupo de desarrollo rural Alto Narcea Muniellos, que trabaja en la comarca de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, eligió hace unas semanas a Besullo como sede de la celebración de su 25.º aniversario por representar con su iniciativa empresarial “el microcosmos del desarrollo rural”.