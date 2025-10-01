Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una góndola y dos grúas para realizar la instalación de la monumental escultura en homenaje a los ganaderos en Cangas del Narcea

El traslado y colocación de la pieza de 11 toneladas se desarrolló este miércoles bajo la atenta mirada de curiosos y la supervisión de su creador, el cangués Francisco Redondo: "Me impresiona verla con luz natural"

Instalación de la escultura esta mañana en el parque de Los Nogales.

Instalación de la escultura esta mañana en el parque de Los Nogales. / D. Álvarez

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

En góndola llegó al parque de Los Nogales de Cangas del Narcea la monumental escultura de madera que rendirá homenaje a los ganaderos. El traslado desde el aserradero de Penlés en el que se construyó, a unos cinco kilómetros de la capital, se realizó este miércoles durante la mañana, para proceder a su instalación en el nuevo espacio habilitado recientemente para ella en el parque.

“El traslado fue muy fácil y muy espectacular, ver bajar paralelo al río Narcea una pieza de 11 toneladas, pues es realmente bonito”, señala su creador, el artista multidisciplinar cangués Francisco Redondo, que reconoce que tenía ciertos nervios ante cómo respondería la escultura, ya que se trata de una pieza de 11 toneladas de peso y con unas dimensiones de más de cuatro metros y medio de largo, de unos tres metros y medio de alto y dos y medio de ancho.

“La escultura está muy pensada para aguantar todas las tensiones, pero el miedo estaba en que se pudiera quebrar porque es mucho peso, pero la obra está bien hecha y aguantó perfectamente”, destaca el autor, que trabajó durante más de un año en ella y hace seis meses que la dio por finalizada, un tiempo de reposo que asegura que le vino bien “porque la madera secó mucho, perdió humedad”.

El material de construcción es madera de roble autóctono, en concreto 13 metros cúbicos, que procede de un bosque centenario de la parroquia de Noceda de Rengos, en Cangas del Narcea.

Hicieron falta dos camiones con grúa para alzar el monumento y descargarlo, manteniéndolo en el aire durante horas para llevar a cabo su colocación y anclaje. “Es uno de los momentos más delicados porque hay que encajar la pieza en los anclajes y es una estructura muy grande, además está pensada para darle un pequeño ángulo de unos 15 grados para que mire un poco hacia la zona de la capilla del Carmen”, detalla Redondo.

Francisco Redondo y el edil Ángel Menéndez ante la monumental escultura.

Francisco Redondo y el edil Ángel Menéndez ante la monumental escultura. / D. Álvarez

Para proceder a ese trabajo hubo que quitar la lona que la cubría dejándola totalmente al descubierto. Lo que llamó la atención de numerosos curiosos e incluso sorprendió al propio Francisco Redondo por ser la primera vez que veía su obra de arte con luz natural, en un día en el que además acompañó el sol.

“Me impresiona verla con luz natural, porque se enfatiza mucho más todas esas rotulaciones y jaspeados que hicimos a conciencia para recrear el terreno de pastizales de montaña y de vallinas, así que estoy muy contento”, asegura.

Completará el espacio la colocación de unos bancos, diseñados a juego con el monumento y lo que representa. “Son unos bancos totémicos, parecen dólmenes, y son muy nuestros”, señala el artista, que, además de rendir tributo a los ganaderos quiere hacer un homenaje “a lo nuestro”.

Por la izquierda, el carpintero José Garrido, el alcalde, José Luis Fontaniella, Francisco Redondo y el concejal Ángel Menéndez, ante la escultura instalada en Los Nogales y cubierta por una lona.

Por la izquierda, el carpintero José Garrido, el alcalde, José Luis Fontaniella, Francisco Redondo y el concejal Ángel Menéndez, ante la escultura instalada en Los Nogales y cubierta por una lona. / José Ramón Puerto

La pieza en sí, evoca tanto figuras animales como antropomórficas. “Es una bestia, es el terreno en sí mismo”, resume el creador, que se inspiró en la huella que ha dejado la ganadería en el paisaje del Suroccidente desde tiempos neolíticos.

Una vez colocada, la escultura volverá a taparse y así permanecerá hasta el momento de su inauguración oficial este viernes, a las 19.00 horas. Previamente, a las 18.00 horas se hará una presentación en la Casa de Cultura en la que intervendrá el propio escultor, el crítico de arte Ángel Antonio Rodríguez y el alcalde, José Luis Fontaniella.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
  2. El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y donde abren nuevos negocios: 'La gente alucina
  3. Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
  4. La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
  5. Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
  6. Lluvias extremas en el Mediterráneo y en Asturias... sol y moscas: la Aemet prevé una semana de veroño con temperaturas de hasta 27 grados
  7. Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
  8. La réplica de Calvo al Ministerio: 'Si la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal, no puede tener efectos; la cuestión no es su coste

Los ecologistas alertan de que la contaminación de Oviedo está disparada: "Presenta muy malos datos"

Los ecologistas alertan de que la contaminación de Oviedo está disparada: "Presenta muy malos datos"

Crisis en el Sporting. Garitano se reúne con la plantilla y aprieta en un entrenamiento con balón: "Más ritmo"

Crisis en el Sporting. Garitano se reúne con la plantilla y aprieta en un entrenamiento con balón: "Más ritmo"

Pepe Navarro confiesa las pérdidas tras lo ocurrido en su casa: "De madrugada me despertó el ruido, por la mañana volvió con la misma intensidad"

Pepe Navarro confiesa las pérdidas tras lo ocurrido en su casa: "De madrugada me despertó el ruido, por la mañana volvió con la misma intensidad"

El concurso de tonada de Langreo cumple diez años

El concurso de tonada de Langreo cumple diez años

El PP exige el arreglo de la carretera del Cordal, de Lena a Morcín y Riosa

El PP exige el arreglo de la carretera del Cordal, de Lena a Morcín y Riosa

VÍDEO: La autoridad le ha sancionado ahora por incumplir las leyes: recibió una multa de 300 euros por darle de comer a las palomas

VÍDEO: La autoridad le ha sancionado ahora por incumplir las leyes: recibió una multa de 300 euros por darle de comer a las palomas

Volver para quedarse

Volver para quedarse

PP y Vox piden la dimisión de Redondo en el Senado por la crisis de las pulseras

PP y Vox piden la dimisión de Redondo en el Senado por la crisis de las pulseras
Tracking Pixel Contents