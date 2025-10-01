Una góndola y dos grúas para realizar la instalación de la monumental escultura en homenaje a los ganaderos en Cangas del Narcea

En góndola llegó al parque de Los Nogales de Cangas del Narcea la monumental escultura de madera que rendirá homenaje a los ganaderos. El traslado desde el aserradero de Penlés en el que se construyó, a unos cinco kilómetros de la capital, se realizó este miércoles durante la mañana, para proceder a su instalación en el nuevo espacio habilitado recientemente para ella en el parque.

“El traslado fue muy fácil y muy espectacular, ver bajar paralelo al río Narcea una pieza de 11 toneladas, pues es realmente bonito”, señala su creador, el artista multidisciplinar cangués Francisco Redondo, que reconoce que tenía ciertos nervios ante cómo respondería la escultura, ya que se trata de una pieza de 11 toneladas de peso y con unas dimensiones de más de cuatro metros y medio de largo, de unos tres metros y medio de alto y dos y medio de ancho.

“La escultura está muy pensada para aguantar todas las tensiones, pero el miedo estaba en que se pudiera quebrar porque es mucho peso, pero la obra está bien hecha y aguantó perfectamente”, destaca el autor, que trabajó durante más de un año en ella y hace seis meses que la dio por finalizada, un tiempo de reposo que asegura que le vino bien “porque la madera secó mucho, perdió humedad”.

El material de construcción es madera de roble autóctono, en concreto 13 metros cúbicos, que procede de un bosque centenario de la parroquia de Noceda de Rengos, en Cangas del Narcea.

Hicieron falta dos camiones con grúa para alzar el monumento y descargarlo, manteniéndolo en el aire durante horas para llevar a cabo su colocación y anclaje. “Es uno de los momentos más delicados porque hay que encajar la pieza en los anclajes y es una estructura muy grande, además está pensada para darle un pequeño ángulo de unos 15 grados para que mire un poco hacia la zona de la capilla del Carmen”, detalla Redondo.

Francisco Redondo y el edil Ángel Menéndez ante la monumental escultura. / D. Álvarez

Para proceder a ese trabajo hubo que quitar la lona que la cubría dejándola totalmente al descubierto. Lo que llamó la atención de numerosos curiosos e incluso sorprendió al propio Francisco Redondo por ser la primera vez que veía su obra de arte con luz natural, en un día en el que además acompañó el sol.

“Me impresiona verla con luz natural, porque se enfatiza mucho más todas esas rotulaciones y jaspeados que hicimos a conciencia para recrear el terreno de pastizales de montaña y de vallinas, así que estoy muy contento”, asegura.

Completará el espacio la colocación de unos bancos, diseñados a juego con el monumento y lo que representa. “Son unos bancos totémicos, parecen dólmenes, y son muy nuestros”, señala el artista, que, además de rendir tributo a los ganaderos quiere hacer un homenaje “a lo nuestro”.

Por la izquierda, el carpintero José Garrido, el alcalde, José Luis Fontaniella, Francisco Redondo y el concejal Ángel Menéndez, ante la escultura instalada en Los Nogales y cubierta por una lona. / José Ramón Puerto

La pieza en sí, evoca tanto figuras animales como antropomórficas. “Es una bestia, es el terreno en sí mismo”, resume el creador, que se inspiró en la huella que ha dejado la ganadería en el paisaje del Suroccidente desde tiempos neolíticos.

Una vez colocada, la escultura volverá a taparse y así permanecerá hasta el momento de su inauguración oficial este viernes, a las 19.00 horas. Previamente, a las 18.00 horas se hará una presentación en la Casa de Cultura en la que intervendrá el propio escultor, el crítico de arte Ángel Antonio Rodríguez y el alcalde, José Luis Fontaniella.