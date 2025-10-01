El guerrero del antifaz cangués sigue cosechando medallas de oro, esta vez a nivel internacional

El parakarateca cangués Diego Rodríguez se ha colgado dos nuevas medallas de oro en la I Copa de España Internacional de Para-kárate, celebrada en Logroño. Era la primera vez que la Federación Española de Kárate organizaba esta prueba y la primera vez que Diego competía a nivel internacional, así que se muestra muy contento con el resultado que demuestra “el esfuerzo e intenso” trabajo realizado por este deportista de tan solo 12 años.

Rodríguez se proclamó campeón de su categoría y además compitió en equipo junto a la asturiana Inara Álvarez, campeona de España con 12 años, logrando el oro también en esta prueba.

«Quedó campeón de su categoría y entre más de un centenar de participantes, en puntuación, quedó entre los cinco primeros, por equipos también fueron el dúo que más puntuación sacó», analiza su maestro, Francisco Martins, del gimnasio Coliseum en Cangas del Narcea.

Un momento del ejercicio de Inara Álvarez y Diego Rodríguez en el campeonato internacional. / Real Federación Española de Kárate

Martins recuerda que el hándicap del parakarateca cangués es que tiene que participar con un antifaz, lo que supone que en parejas «no sabe cuándo se mueve su compañera, hay que entrenar muchas horas para poder controlar los movimientos y que estén sincronizados y en el ejercicio se vio como actuaban a la vez y hacían los movimientos a la misma altura», detalla.

Tres días de entrenamiento durante tres horas

Conseguir este resultado es fruto del intenso trabajo de entrenamiento realizado durante todo el verano, entrenando tres días a la semana con una duración de tres horas cada sesión. «Inara es una karateca sin discapacidad, campeona de España, así que tiene un ritmo más rápido, por lo que Diego tuvo que trabajar muy duro y redoblar esfuerzos, porque a un parakarateca siempre le cuesta más adaptarse», recalca su maestro, que asegura que durante la prueba Diego ejecutó con perfección el ejercicio, existiendo mucha compenetración entre ambos.

Algo que los propios locutores del campeonato ensalzaron durante el desarrollo del ejercicio. «Realizaron una buena ejecución de los katas y su aplicación, recordemos que llevar un antifaz dificulta todo el trabajo, la vista es una cosa que aquí prima», recalcaba el comentarista durante la ejecución.

"El kárate me motiva"

Diego Rodríguez, que tiene una discapacidad visual y síndrome de Asperger, lleva practicando kárate desde los ocho años y desde entonces no ha parado de obtener éxitos. «Estoy muy contento con los resultados, me gusta mucho el kárate y me motiva para hacer otras cosas», confiesa este joven deportista que asegura que está volcado al cien por ciento con el kárate y no le importa las horas que tenga que dedicarle.

El objetivo de esta competición internacional es impulsar la inclusión, la igualdad de oportunidades y la proyección deportiva de los atletas de para-kárate.