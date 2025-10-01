Estas son las medidas con las que Cangas del Narcea ahorra 250.000 euros en su factura anual de la luz

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ahorrará más del 60 por ciento en la factura de la luz tras las inversiones realizadas en materia de eficiencia energética –con la instalación de equipos que reducen el consumo y alargan la vida útil–, así como con el concurso energético y otras acciones. Esto supone que la Administración local se ahorra casi 250.000 euros de la factura anual de la luz.

El alcalde, José Luis Fontaniella, señala que en la factura anual se ha pasado de pagar 700.000 euros a 450.000. "Un ahorro considerable que nos permite seguir afrontando deudas pendientes de la anterior legislatura", explicó Fontaniella, que anunció nuevas inversiones para seguir renovando el alumbrado público, instalando equipos más eficientes que permitan seguir ahorrando en los consumos y la factura.

Nuevas inversiones

Las próximas actuaciones se desarrollarán en los pueblos de Cibuyo y Mieldes, donde se renovará el alumbrado público con la instalación de nuevas luminarias de tecnología LED. Este cambio supondrá una inversión de 18.143,95 euros.

Además, se actualizarán y renovarán los 11 semáforos de preaviso en las travesías de la villa y el semáforo de Corias con una inversión de 30.023,35 euros. Los nuevos equipos, más eficientes, se instalarán en los báculos ya existentes.

"Son mejoras necesarias tanto en la villa como en los pueblos y que no solo suponen un ahorro en la factura municipal. En el caso de los semáforos, además de garantizar la seguridad de los vecinos, también mejora la imagen de la villa", añade Fontaniella, en alusión a la calidad del nuevo alumbrado y la actualización de los semáforos.

Añade además que estas inversiones en materia de eficiencia energética se aplicaron en varios equipamientos municipales, como el polideportivo o el Museo del Vino.