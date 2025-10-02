Cangas del Narcea ya ha elegido a su Mujer Rural de 2025: es maestra y está muy implicada con la vida social y cultural

Cangas del Narcea ya tiene a su Mujer Rural de este 2025. Se llama Paula Menéndez, es natural del pueblo cangués de Corias y es maestra de profesión y vocación. "Representa los valores de la mujer rural: fortaleza, entrega y lucha. Además, es una mujer formada que ejerce con pasión y profesionalidad y que se implica al máximo con la vida social y cultural del concejo, mostrando su gran empatía con los demás y su profundo amor a su tierra", destacó al edil de Igualdad, Alba García. Menéndez sucede en el galardón a María del Pilar Gallego, la premiada en 2024.

La candidatura de Menéndez fue presentada por la asociación de mujeres Aldonza, de Corias, su pueblo natal, y resultó la más votada en el Consejo de la Mujer que analizó a las candidatas. Señala el consistorio cangués que Paula Menéndez "es maestra de Educación Primaria en el colegio público de Obanca y se ha especializado en autismo. Su fuerte vocación educativa y social, le llevó a emprender y fundar su propia academia de apoyo escolar, apostando por una educación cercana, personalizada y comprometida con su entorno".

Comprometida con diferentes causas

Desde el consistorio exponen que la premiada es también "una mujer comprometida con la conservación de la cultura y las tradiciones rurales del concejo. De hecho, participa activamente en diversas asociaciones locales, lo que la convierte en un pilar fundamental del asociacionismo y de la cultura tradicional del concejo".

Como ejemplo de su implicación, cabe reseñar que Paula Menéndez participa en la asociación Cultural El Bail.le, el Grupo de Baile Tradicional Perendengue, la banda de gaitas “Los Terribles”, la asociación ActivaCangas, el grupo de costura “Las Toupeiras” o la Peña La Alborada. Además, "promovió la primera Cabalgata de Reyes inclusiva en las últimas navidades y también organizó, junto a otras mujeres del concejo, las jornadas 'Sin cicatrices', dirigidas a visibilizar y compartir la experiencia del cáncer de mama".

La concejala concluye por todo ello que "su actitud es todo un ejemplo. Su trayectoria vital y profesional es motivadora y merece ser puesta en valor con este galardón".