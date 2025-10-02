Cangas del Narcea elegirá a sus mejores vacas este fin de semana: el certamen cuenta con 400 animales inscritos

La muestra ganadera local de la raza asturiana de los valles de Cangas del Narcea llega a su cuadragésima edición este fin de semana. En ella se dará cita a 400 cabezas de ganado procedentes de un total de 52 ganaderías del concejo.

“Es una edición con una participación altísima que evidencia la apuesta de los profesionales del sector por esta raza autóctona”, subraya el edil de Ganadería, Ángel Menéndez, que agradeció a todos los ganaderos su participación en un año “especialmente duro para ellos tras sufrir las consecuencias de los incendios”.

Destaca además que en esta edición se suman tres nuevas ganaderías que no habían participado previamente lo que muestra “el auge y el interés que generan los concursos, que también se ve en la respuesta del público”.

Los animales comenzarán a entrar en el recinto ferial este viernes y las labores de calificación se llevarán a cabo durante la mañana y la tarde del sábado. La entrega de premios a los campeones tendrá lugar el domingo por la mañana, cuando se también se hará entrega del décimo Memorial Ganadero Cangués, a don José Antonio García Martínez y el décimo Reconocimiento Ganadero Cangués, que será a don Manuel Álvarez Rodríguez.

Además, se está desarrollando el programa “Ganaderos con escuela”, en el que participan 20 alumnos del instituto Cangas del Narcea que, tras una clase teórica sobre la raza asturiana de los valles, harán una demostración este sábado juzgando un lote de animales, tras lo que recibirán el carné de “Juez Infantil del Certamen Ganadero”.

El programa lo promueve el Ayuntamiento de Cangas del Narcea a través de los Servicios Sociales Municipales con la colaboración de ASEAVA y el IES Cangas del Narcea. La edil de Servicios Sociales, Alba García, destaca que “con este programa pretendemos, sobre todo, poner en valor la profesión de ganadero y destacar la importancia de una buena formación. Además, hacemos partícipes a los jóvenes de una actividad comunitaria y local”.