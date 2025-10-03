Alarma en Cangas del Narcea por un incendio en una zona de monte pegada a la villa: "Ya empezamos otra vez"
Varios helicópteros trabajan ya para controlar un fuego que se localizó en la zona boscosa tras el monasterio de las Dominicas
La villa de Cangas del Narcea está en vilo por un incendio declarado en la zona boscosa que rodea a la capital del concejo. El suceso se registró a primera hora de la tarde en la zona de detrás del monasterio de las Dominicas y se está propagando con rapidez por la zona boscosa bajo el pueblo de Robledo de San Cristóbal. El suceso está generando una gran expectación en la villa, desde donde se aprecia con claridad la columna de humo y el avance de las llamas. "Ya empezamos otra vez", lamentan los vecinos.
Son varios los helicópteros que trabajan sobre el terreno y, de hecho, están cargando agua en el río Narcea a su paso por Los Nogales, en pleno centro de la villa.
En la zona afectada hay varios núcleos poblados y también viñedos como el de Monasterio de Corias. Su propietario indica que el fuego "tocó parte del viñedo, pero al estar limpio, funciona de cortafuegos". Señala que, por suerte, la finca afectada ya está vendimiada, por lo que la producción de uva está a salvo.
"El fuego está justo encima del convento y está subiendo en dirección al Acebo. Es una zona conocida como Moure, justo al lado de Cangas. Esperemos que lo controlen pronto porque está todo muy seco", señala el viticultor consultado.
El fuego a las puertas de la villa canguesa ha hecho a los vecinos recordar la grave situación vivida este verano, con dos incendios que asolaron gran cantidad de hectáreas y pusieron en jaque a pueblos como Genestoso.
