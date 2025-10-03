Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fiesta de la Vendimia de Cangas del Narcea ya tiene a los elegidos para recibir la "Cepa de Oro" y el "Racimo de Plata"

El neurorradiólogo Juan Miguel Macho y el viticultor José Manuel Tejón serán los homenajeados en la vigésimo tercera edición de la cita

El desaparecido Antón Chicote recogiendo la Cepa de Oro en la edición de 2018.

El desaparecido Antón Chicote recogiendo la Cepa de Oro en la edición de 2018. / Demelsa Álvarez

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

Cangas del Narcea cuenta ya los días para celebrar su XXIII Fiesta de la Vendimia, una cita que organiza la Junta Local de Hostelería y que llenará la villa canguesa entre el 8 y el 13 de octubre. Entre los actos previstos destaca la concesión de la "Cepa de Oro", un distintivo que recae en diferentes personalidades que pasan a convertirse en embajadores del vino cangués. Este año el elegido ha sido el neurorradiólogo Juan Miguel Macho, que tiene raíces familiares en Cangas.

Formado en Medicina por la Universidad de Oviedo, Macho es jefe de sección de Angiorradiología del centro Barnaclinic+, así como del Hospital Clínic de Barcelona. También es profesor de radiología diagnóstica e intervencionista en la Universidad de Barcelona y director en este centro educativo del Máster en Técnicas Endovasculares en Neurorradiología.

Junto a la Cepa de Oro, se entrega también el "Racimo de Plata", un título que recae cada año en un viticultor del concejo. En este caso, el distintivo va para José Manuel Tejón, productor del pueblo de Curriellos.

Ambos toman el testigo del periodista deportivo Paco Grande y del viticultor Gabino Collar, condecorados en la edición del año pasado.

TEMAS

