Todo listo para la muestra ganadera de Cangas del Narcea: los 400 animales a concurso ya están en el recinto ferial

Todo listo para la celebración de la cuadragésima edición de la Muestra ganadera local de la raza asturiana de los valles de Cangas del Narcea que se desarrollará durante el sábado y domingo. Desde primera hora de este viernes las ganaderías empezaron a acceder al recinto ferial de la Imera para ir situando a sus animales además de acabar de darles los últimos retoques para que durante el sábado luzcan su mejor versión en la pista.

Durante toda la jornada, la zona exterior del recinto ha sido un ir y venir de animales y de ganaderos, que, con cepillo y champú en mano, daban los últimos retoques a los concursantes. “Ahora toca darles un lavado a fondo para que brillen, aunque hay una preparación de meses detrás, las duchamos de vez en cuando, no solo hoy, y se cuida la alimentación, para que en el concurso luzcan guapas”, detalla Janett García, ganadera de Cobos.

Lleva años participando y cree que hay que hacerlo para mantener el certamen, pero también porque sirve para dar visibilidad al sector: “Hay que estar aquí para luchar por lo nuestro, aquí mostramos nuestro trabajo”, asegura. Además, confiesa que si hay premio “presta mucho”. El año pasado se llevaron el oro en la categoría de vaca con cría y “para la ganadería es muy emocionante”.

Juan Pérez y Juan Manuel Pérez lavan a algunos de los animales que presentan a concurso. / D. Álvarez

En la zona de lavado también se afanaban en la limpieza de sus animales varios miembros de la ganadería García de Vegameoro, que presentan 12 a concurso. Reconocen que bajar las vacas a lucirse al recinto ferial es una afición, a pesar de que supone mucho trabajo extra. “Es un orgullo para las ganaderías participar, aquí cada uno muestra lo que tiene y si se hace bien y te llevas algo recompensa el trabajo”, asegura Juan Pérez, que señala que llegar al concurso “son horas de trabajo previo para enseñarles a desfilar y de cuidado de la alimentación para que lleguen lucidos”.

En total, en el certamen participan 400 reses de 52 ganaderías de diferentes pueblos de Cangas del Narcea. Una cifra que ha aumentado respecto a años anteriores, sumándose además tres ganaderías nuevas que no habían competido previamente.

Descarga de vacas de los camiones en el recinto ferial. / D. Álvarez

Todas pasarán por pista a lo largo del sábado cuando se desarrollarán las labores de calificación tanto en horario de mañana como de tarde. La entrega de premios se llevará a cabo el domingo a mediodía, cuando también se harán dos reconocimientos. El décimo Memorial Ganadero Cangués, a José Antonio García Martínez y el décimo Reconocimiento Ganadero Cangués, que será a Manuel Álvarez Rodríguez.

Además, el sábado a mediodía se podrá ver a mediodía como estudiantes del instituto de Cangas del Narcea realizan labores de calificación con un lote de animales. Se trata de una veintena de escolares que participaron en el programa “Ganaderos con escuela” y que previa a esta demostración han recibido una clase teórica sobre la raza asturiana de los valles. Tras completar el curso, promovido por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea a través de los Servicios Sociales Municipales con la colaboración de ASEAVA y el IES Cangas del Narcea, recibirán el carné de “Juez Infantil del Certamen Ganadero”.