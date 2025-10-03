Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los tres cocineros que cantarán las bondades del producto asturiano en tierras vascas

El Principado lleva su "Cocina de Paisaje" a San Sebastián Gastronomika con varias sesiones que inaugurará Pepe Ron, de Cangas del Narcea

Pepe Ron, en el Blanco.

Pepe Ron, en el Blanco. / Demelsa Álvarez

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Quesos como el gamonéu o el cabrales, fabas, anchoas o el famoso pote asturiano en versión "gluten free" (es decir, apto para celíacos). Son los productos y recetas con los que Asturias presumirá y sacará pecho en tierras vascas la próxima semana. El Principado participará en la XXVII edición del Congreso San Sebastián Gastronomika, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en el Palacio Kursaal, en San Sebastián, con una programación diseñada para poner en valor la variedad de su oferta gastronómica.

Este año hay expositor propio para que prensa, profesionales, distribuidores y críticos conozcan la denominada "Cocina de Paisaje", la marca con la que Asturias vende su cocina apegada al territorio, al producto "kilómetro cero" y de temporada, y con la que trata de conquistar por el estómago a los turistas.

El congreso será del 6 al 8 de octubre y cada jornada tendrá protagonismo de un cocinero asturiano.

Pepe Ron, del restaurante Blanco de Cangas del Narcea, será el encargado de inaugurar las sesiones. Con un sol Repsol, hará dos recetas de autor a base de Ternera Asturiana IGP y Faba Asturiana IGP.

María Fernández, con una croqueta.

María Fernández, con una croqueta. / Irma Collín

María Fernández (Restaurante El Fartuquín, Oviedo), miembro del Club de Guisanderas de Asturias y especializada en cocina sin gluten, ofrecerá el martes 7 una interpretación muy personal del pote asturiano y unos mejillones con chosco de Tineo en salsa de sidra.

José Antonio Campoviejo.

José Antonio Campoviejo. / PABLO SOLARES

Finalmente, José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu, Arriondas) será el representante Estrella Michelin de Asturias y ofrecerá tres pases el miércoles 8 protagonizados por los quesos cabrales y gamonéu del Puerto, el sabadiego de Noreña y las anchoas de Llastres.

La programación refuerza el posicionamiento de Asturias como destino gastronómico de referencia, al ofrecer un recorrido por su despensa de calidad diferenciada y por el talento de su cocina, que va desde la tradición guisandera hasta la alta gastronomía reconocida con estrellas Michelin, destacan en el Principado. !La participación en Gastronomika 2025 demuestra el compromiso con un modelo turístico que impulsa la internacionalización, favorece la desestacionalización y promueve la sostenibilidad medioambiental, económica y social como ejes de futuro para la región", añaden.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
  2. Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
  3. Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
  4. ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
  5. Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
  6. Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
  7. Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
  8. Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos

La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Finales y giros de guion

La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Finales y giros de guion

Detenido un ganadero de 60 años por dejar morir 20 vacas en Castropol

Detenido un ganadero de 60 años por dejar morir 20 vacas en Castropol

"Graciela Iturbide: España y México", la exposición de las fotos de la Premio "Princesa" se inaugurará en la Fábrica de La Vega de Oviedo el 16 de Octubre

"Graciela Iturbide: España y México", la exposición de las fotos de la Premio "Princesa" se inaugurará en la Fábrica de La Vega de Oviedo el 16 de Octubre

El equipo de Navia que quiere hacer historia en el Occidente asturiano inicia su aventura

El equipo de Navia que quiere hacer historia en el Occidente asturiano inicia su aventura

No hay personas de segunda, ni pueden existir educadores de segunda

Un policía local de Oviedo reconocido en Madrid por su trabajo

Un policía local de Oviedo reconocido en Madrid por su trabajo

La doctora de los libros: la médica y monja asturiana que se convirtió en una autoridad de la “curación” de documentos

La doctora de los libros: la médica y monja asturiana que se convirtió en una autoridad de la “curación” de documentos

¿Estamos en guerra?

Tracking Pixel Contents