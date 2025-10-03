Los tres cocineros que cantarán las bondades del producto asturiano en tierras vascas

Quesos como el gamonéu o el cabrales, fabas, anchoas o el famoso pote asturiano en versión "gluten free" (es decir, apto para celíacos). Son los productos y recetas con los que Asturias presumirá y sacará pecho en tierras vascas la próxima semana. El Principado participará en la XXVII edición del Congreso San Sebastián Gastronomika, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en el Palacio Kursaal, en San Sebastián, con una programación diseñada para poner en valor la variedad de su oferta gastronómica.

Este año hay expositor propio para que prensa, profesionales, distribuidores y críticos conozcan la denominada "Cocina de Paisaje", la marca con la que Asturias vende su cocina apegada al territorio, al producto "kilómetro cero" y de temporada, y con la que trata de conquistar por el estómago a los turistas.

El congreso será del 6 al 8 de octubre y cada jornada tendrá protagonismo de un cocinero asturiano.

Pepe Ron, del restaurante Blanco de Cangas del Narcea, será el encargado de inaugurar las sesiones. Con un sol Repsol, hará dos recetas de autor a base de Ternera Asturiana IGP y Faba Asturiana IGP.

María Fernández, con una croqueta. / Irma Collín

María Fernández (Restaurante El Fartuquín, Oviedo), miembro del Club de Guisanderas de Asturias y especializada en cocina sin gluten, ofrecerá el martes 7 una interpretación muy personal del pote asturiano y unos mejillones con chosco de Tineo en salsa de sidra.

José Antonio Campoviejo. / PABLO SOLARES

Finalmente, José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu, Arriondas) será el representante Estrella Michelin de Asturias y ofrecerá tres pases el miércoles 8 protagonizados por los quesos cabrales y gamonéu del Puerto, el sabadiego de Noreña y las anchoas de Llastres.

La programación refuerza el posicionamiento de Asturias como destino gastronómico de referencia, al ofrecer un recorrido por su despensa de calidad diferenciada y por el talento de su cocina, que va desde la tradición guisandera hasta la alta gastronomía reconocida con estrellas Michelin, destacan en el Principado. !La participación en Gastronomika 2025 demuestra el compromiso con un modelo turístico que impulsa la internacionalización, favorece la desestacionalización y promueve la sostenibilidad medioambiental, económica y social como ejes de futuro para la región", añaden.