Cangas del Narcea luce músculo ganadero en La Imera: "Hay mucho nivel, mucha cantidad y mucha preparación"

Récord de animales y récord en calidad. Podría ser el resumen de la cuadregésima Muestra Ganadera Local de la raza Asturiana de los Valles que este sábado llenó el recinto ferial de La Imera. "Hay mucho nivel, mucha cantidad y mucha preparación", señala el cangués Miguel Ángel Martínez, de Ganadería Parniegos, resumiendo el sentir de las 52 ganaderías que durante todo el fin de semana mostrarán la calidad de la cabaña canguesa.

Martínez, con experiencia en este tipo de certámenes, presume de la fortaleza canguesa. "El nivel es como en el certamen nacional, creo que aquí tenemos los mejores concursos. Es difícil juntar cuatrocientos animales con la calidad que hay aquí", señala este profesional, que acudió a la cita acompañado de su hija Ángela Martínez. A sus 14 años demuestra interés y ganas por seguir con el negocio familiar. "En Cangas tenemos nuevas incorporaciones, llega gente joven y con ganas", resume su padre.

IMG-20251004-WA0056.jpg / T. Cascudo

Mucha igualdad

El concejal de Ganadería y Medio Rural, Ángel Menéndez, defiende la calidad de la cabaña local. "Tenemos récord de participación en animales y además, con mucho nivel. Ya no hay las desigualdades de antaño, ahora el que baja al concurso trae animales muy preparados, con ganas de competir en igualdad de condiciones", señala. El consistorio corre a cargo de la organización del evento, que supone un desembolso de unos 40.000 euros. Solo en dietas a los ganaderos se reparten 12.000 euros.

Tanto Menéndez como el alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, defienden el nivel de un concejo que cuenta con la cabaña más importante de Asturias en la raza Asturiana de los Valles. "Este certamen es un orgullo para nosotros y es una de las actividades que más trasciende en el municipio", defiende el primer edil mientras en la pista de La Imera se suceden las calificaciones.

Uno de los ganaderos fieles a la cita es Raúl Álvarez, de Bergame. Lo tiene claro: "Cada año hay más nivel, la gente está muy preparada". Además, explica que el sector vive un momento dulce con la subida del precio de la carne. A él la ganadería le gusta desde niño, con 18 años se incorporó y es feliz con un trabajo que "llevamos en la sangre".

"Escaparate"

Álvarez no solo es ganadero, sino que vende animales, con lo que considera que este tipo de citas son "un escaparate" para darse a conocer y hacer nuevos clientes. Desde Brañas de Abajo se desplazó el ganadero Pedro González, que confiesa que acude a los certámenes porque "disfrutas y aprendes para mejorar". Muy cerca está Ana Pérez, de Ganadería García, en el pueblo de Vegameoro: "Es un orgullo mostrar el ganado que tenemos en casa, muestras la genética de tus animales". Coincide con el resto de ganaderos en que Cangas cuenta con un "alto nivel" en su cabaña. Ejemplo de ello es "Brañero" un toro que resultó campeón en la categoría normal: "El 80% de nuestros animales son descendientes de Brañero, así que es un orgullo que resulte tan bien calificado".

Desde Cobos se desplazó José Manuel Rodríguez, de la Ganadería Casa Rodrigo. Este minero jubilado es un apasionado de los concursos y acude todos los años. "Hay muchísimo nivel y vacas muy preparadas", señala, al tiempo que da cuenta del "mucho trabajo, horas y dinero" que hay detrás de cada animal que acude a un concurso. "Lograr un premio es un orgullo porque es el reconocimiento de que tienes un buen animal", señala antes de salir a pista.

El certamen continúa durante el domingo, cuando tendrá lugar la entrega de premios. Además de los galardones a los mejores animales se entregará el décimo Memorial Ganadero Cangués, a José Antonio García Martínez y el décimo Reconocimiento Ganadero Cangués, que será a don Manuel Álvarez Rodríguez.