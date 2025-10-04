Habla una vecina, testigo del incendio de Cangas: "Fue todo muy rápido, solo pudimos echar a correr"

María del Mar Aumente fue testigo del incendio que tuvo en vilo a Cangas del Narcea durante la tarde del viernes. El fuego se declaró en la zona de Moure, detrás del convento de las Dominicas, pero se propagó con rapidez por las inmediaciones del pueblo de Rañeces. "Estaba aquí con una amiga cuando vimos iniciarse el fuego. Fue todo muy rápido, solo pudimos echar a correr", señala esta mujer, que vio como las llamas arrasaron una de sus fincas y derrumbó un pequeño tendejón en el que guardaba algunos aperos.

"Hubo suerte porque no hubo daños graves", señala esta vecina, que ayer a mediodía se acercó a ver la finca afectada. "La finca era un antiguo viñedo, pero ahora no tenía nada sembrado, pero lo teníamos limpio, aun así, ardió y una chispa saltó la carretera y pasó al otro lado. Hay mucha sequía, este año fue increíble", señala esta mujer.

Vehículos de Bomberos en la zona afectada. / T. Cascudo

Unos metros más abajo de su finca trabajan los bomberos. El incendio se dio por controlado en torno a las 18:00 horas de la tarde del viernes, pero las labores para enfriar el terreno y dar el fuego por extinguido aún continuaron durante la jornada de este sábado y a la espera de las lluvias previstas para esta jornada de sábado.

Un descuido

El incendio se declaró el viernes a primera hora de la tarde. Fue consecuencia de una quema controlada en una finca. La mujer, de avanzada edad, que había hecho la hoguera fue la encargada de avisar al ver que las llamas se extendían sin control. Además, tuvo que ser atendida por los equipos sanitarios, ya que estaba muy afectada por lo ocurrido. "Por desgracia, fue un descuido de alguien sin ningún tipo de maldad, pero que ha tenido la mala acción de ponerse hacer cuando no se debe una limpieza en una finca y más en un sitio rodeado de viviendas como es la villa de Cangas", señaló en la tarde del viernes el alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella.

El suceso generó mucha preocupación en Cangas ya que se localizó en una ladera muy visible y próxima al centro de la villa. Además, los helicópteros de Bomberos de Asturias estuvieron durante toda la tarde cargando agua en el Narcea, en pleno centro cangués, con lo que el incendio generó un enorme revuelo y expectación.