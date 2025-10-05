Adjudicada la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Cangas del Narcea
La unión temporal de empresas Sampedro-Cuenca fue la única que optó al concurso con un presupuesto que rebajó un 12% el coste de licitación
El Principado acaba de adjudicar la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Cangas del Narcea. La actuación, con un plazo de ejecución de seis meses, correrá a cargo de la unión temporal de empresas (UTE) Sampedro-Cuenca. Salud proyecta un nuevo centro que triplique las instalaciones actuales, ubicadas junto al hospital Carmen y Severo Ochoa.
Cabe exponer que esta unión empresarial fue la única que se presentó a esta licitación y su oferta tuvo que ser analizada por la comisión de contratación por ser considerada "anormalmente baja". "Reunida la mesa de contratación el día 13 de agosto de 2025 se constató que la oferta con la mejor puntuación, presentada por UTE Sampedro – Cuenca, podría ser considerada como desproporcionada o anormal, de acuerdo con los criterios previstos en la cláusula 14.2 del Pliego de cláusulas administrativas particulares. La oferta presentada asciende a 285.197,00 euros IVA incluido, lo que supone una reducción del precio de un 12,03 %", señala el informe técnico del Principado en el que se analiza toda la documentación presentada por las empresas. Finalmente, se aceptan sus justificaciones y se considera viable la oferta.
Según detalla Salud el centro "triplicará la superficie de las instalaciones actuales, al pasar de 777 a 2.847 metros cuadrados útiles". De este modo, añaden, "el concejo contará con un dispositivo moderno, confortable y adecuado a las necesidades de la población". Explica la Administración que la nueva infraestructura "incluirá un área dedicada a la salud mental e integrará los servicios de Odontología y Fisioterapia de atención primaria, que ahora se prestan en otras dependencias".
En concreto, Salud explica que "la Unidad de Familia tendrá nueve consultas de Medicina y otras tantas de Enfermería, dos más polivalentes y salas de espera. Además, los espacios estarán preparados para acoger a profesionales en formación de ambos servicios". Por su parte, "el área dedicada a salud mental tendrá una zona de asistencia y consultas de Psiquiatría, Psicología, Enfermería, Trabajo Social y Terapia Ocupacional, además de salas de espera infanto-juvenil, polivalente y de relajación". También está previsto ampliar el área administrativa.
